Presupuestos "sociales y con inversiones" en Tudela, pero los más bajos desde 2017

tudela – Navarra Suma presentó ayer los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela para 2021 cifrados en 42,1 millones de euros, 500.000 euros menos que en 2020 y los más bajos desde el año 2017 en que fueron de 37,1 millones. Bien es cierto que según anunció el alcalde, Alejandro Toquero, y la edil de Hacienda, Irene Royo, esperan añadir 3,9 millones en marzo procedentes del remanente de Tesorería, pero esta cantidad no es aún segura.

El alcalde se dirigió ayer a la oposición para señalar que "confío en su apoyo. Este año más que nunca hay que hacer un esfuerzo por aprobarlo juntos".

Para Toquero, estas cuentas "marcan el camino hacia el futuro que queremos para Tudela y son el esqueleto con el que empezamos a despegar hacia la modernidad que prometimos. Son unos presupuestos excepcionales porque es un momento excepcional". Dibujo las intenciones de su grupo con estas cuentas en tres ejes "sociales, creados para la reactivación económica y mejora de la ciudad con inversión en infraestructuras".

Por su parte, la concejala de Hacienda, Irene Royo, señaló que este presupuesto se centraba en el cumplimiento del programa electoral de Navarra Suma y, para ella tenía como ejes "el Medio Ambiente y la digitalización". No en vano se van a destinar 267.000 euros a la administración electrónica. "Vamos a tratar de hacer una ciudad más humanizada para el paseo, el deporte y la familia. Es socialmente muy responsable, pensando en una ciudad moderna para que sea atractiva a la inversión y para que sea competitiva".

Para su financiación además de vender terrenos por 1,5 millones de euros se pedirá un préstamos de 2 millones.

inversión Si algo destaca en las cuentas es el aspecto de las inversiones, con una larga lista de proyectos. Se prevé realizar actuaciones como la ampliación del aparcamiento de Terraplén (tendrá algo más de 100 plazas, costará unos 200.000 euros y tendrá acceso por la calle Santiago), levantar de nuevo el firme del patinódromo y repararlo (82.000 euros), terminar la urbanización del paseo de Pamplona con la fase II (1,1 millones de euros), mejora y reparación de calles en todo Tudela (se pasa de 300.000 en 2020 a 600.000 euros en 2021), terminar las piscinas al aire libre y nuevos campos de fútbol, inicio de las obras del Ciudad de Tudela (300.000 euros), reformar las pistas de tenis de Ribotas (40.000 euros), abrir el centro Lestonnac y rehabilitar las naves nido.

Respecto al Ciudad de Tudela, el alcalde explicó que "a día de hoy el Gobierno no apuesta por él, pero hay q ue darle una solución. Presentaremos el proyecto la semana que viene. Es ambicioso. Si lo tenemos que hacer nosotros se alargará más, con el Gobierno serían un año o dos, pero no podemos esperar más".

También hay una partida de 800.000 euros para iniciar el Corredor Verde (de La Mejana a la Peñica) que se espera terminar en 2022, 15.000 euros para un plan de Juventud, 24.000 para actividades para los jóvenes, 300.000 euros para la modernización del regadío, 100.000 euros para el arreglo de caminos y 700.000 euros para la reforma total de la plaza del Padre Lasa.

Pese a todo ello, lo que parece evidente es que desaparecen de forma definitiva la participación ciudadana al no haber presupuestos participativos en estas cuentas. Sin embargo, tanto Toquero como Royo se apresuraron a decir que "en el presupuesto inicial no están contemplados, pero eso no quita para que a lo largo de 2021 lo vayamos a implementar con la incorporación del remanente". La misma reflexión que han realizado desde que entraron al Ayuntamiento.

Más allá de todo ello, a la hora de hablar de aumento en el gasto social, el alcalde mezcló muy diversos conceptos, sin dar cifras reales de ayudas sociales. Hizo referencia a que "se aumentan partidas tanto en recursos humanos del área de Servicios Sociales, como de material, atención a domicilio, recursos para personas sin hogar, educación, escuelas infantiles, para limpieza de edificios, epis, sanidad. Hacemos un esfuerzo presupuestario presupuestario para apoyar a autónomos, pymes, comercio, hostelería, promoción industrial, cerramiento de terrazas, ayudas de emergencia apoyo a la mujer, jóvenes o empleo social protegido".

remanente El remanente fue empleado ayer en la rueda de prensa para cubrir todas las posibles ausencias. Toquero y Royo hablaron de que con los 3,9 millones que cojan en marzo (una cantidad que ellos mismos señalaron que era una estimación) hablaron ayer de dedicarla a otras obras en la ciudad, más ayudas para las pymes, comercio y hostelería, arreglo de calles, más ayudas sociales o presupuestos participativos.

Ambos señalaron la importancia de los ingresos de la carta de capitalidad, un dinero con el que Toquero espera contar ya en las próximas cuentas de 2022. "Espero, deseo y confío en esos ingresos. Vamos en la dirección correcta".

detalles

Otros gastos

Limpieza viaria1,983 (m)

Pza. Sancho el Fuerte85.000

E. España86.000

Tudela Renove190.000

Subv. empresas130.000

Ayuda comercio 80.000

S.A. P. sin Hogar270.000

Serv. autobus450.000

Fiestas Patro.300.000

Jornadas Verdura63,750

Otros festejos90.000

Personal Eventual377.790

Alcaldía y corporativos197.140

más presupuestos

Millones de euros

202142,1

202042,6

201947,8

201844,2

201737,1

201634

201533,1

201433,1

201332,21

201233,35

201146,85

con lupa

Tasas y sueldos. Se congelan las tasas y también los sueldos de los corporativos.Sementales. De momento, quedará sin solución mientras se interviene a su alrededor. Toquero ayer explicó que lleva más de un año en conversaciones. "Es un tema que me preocupa y al que hemos dedicado muchas horas. Hay que buscar la solución y me gustaría que en esta legislatura podamos explicar algo bueno. No puede ser que arreglemos la fase I y la fase II y se quede así. Da pena y vergüensa. He presentado muchos proyectos al Gobiernoforal. Hay informes de que no hay riesgo".