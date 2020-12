Javier Gómez Vidal dimitirá como concejal de I-E por motivos laborales

Javier Gómez Vidal presentará en el pleno municipal del 21 de diciembre su dimisión como concejal de I-E en el Ayuntamiento de Tudela por motivos laborales y su puesto lo ocupará Emilio Ruiz López.

Así lo ha confirmado hoy el propio edil en sus redes sociales, donde ha señalado que se marcha "con un sabor amargo porque me comprometí pero, en estos momentos, no puedo compaginar mi trabajo en una pequeña empresa con el de concejal del Ayuntamiento de Tudela. Parece que en la oposición no se hace nada, y se hacen muchas cosas, lo que requiere una atención que ahora mismo no puedo dedicar".

Gómez Vidal, de 60 años, ha confesado que estar en el Ayuntamiento y haber ocupado el cargo de concejal de Cultura en la pasada legislatura ha sido un privilegio: "He intentado hacerlo lo mejor posible, aprender todos los días de todo el mundo y dar lo mejor de mí".

Asimismo, ha apuntado que seguirá estando cerca de sus compañeros de Izquierda-Ezkerra y ha destacado que los cuatro años del tripartito (I-E, PSN y Tudela Puede) al frente del Ayuntamiento "fueron muy buenos para Tudela. Se hicieron muchísimas cosas y espero que, cuando pase esta tremenda pandemia, seamos capaces de restablecernos y este gobierno sea también capaz de darlo todo, estaremos vigilantes".

Desde la formación han agradecido el trabajo de Gómez Vidal en lo que va de legislatura y, sobre todo, la labor desempeñada durante el tiempo que estuvo al frente del área de Cultura del Ayuntamiento de Tudela.

Su renuncia es la tercera que sufre I-E Tudela en esta legislatura y se suma a las ya conocidas de Eneko Larrarte y David Martos.

El sustituto de Gómez Vidal en el Ayuntamiento será Emilio Ruiz López, de 52 años, trabajador de la empresa Nano Automotive de la capital ribera, que ocupará el acta de concejal tras renunciar a ella Miguel Carasusán, arquitecto de la oficina Nasuvinsa ORVE Ribera, que era la persona a la que le correspondía, según el orden de la lista electoral.