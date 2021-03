La Policía Local de Tudela afirma que la actitud del alcalde Toquero merma su eficacia

"El dibujo de la pancarta significa que el alcalde, Alejandro Toquero, nos utiliza y nos da la patada en el culo cuando no nos necesita". En estos términos se han manifestado los delegados sindicales de la Policía Municipal (CCOO, UGT y ELA) ante la puerta de la Casa Consistorial donde este lunes se ha celebrado el pleno. Los agentes reclaman al alcalde que se reúna con ellos y les escuche, algo que no ha hecho desde que se ha hecho cargo de la alcaldía en junio de 2019, pese a ser el responsable de la Policía Local de Tudela.

El pasado 10 de marzo pidieron a Toquero una reunión para tratar de agilizar los temas sin que, hasta el momento, hayan tenido respuesta, "no sabemos si es que no le importa la policía de su localidad o qué. Solo habla con el jefe y omite a la plantilla y sus problemas". La ausencia de diálogo y del conocimiento de sus necesidades por parte de Toquero choca con las constantes felicitaciones que realiza a este cuerpo, "se ha llegado al punto de que las notas de felicitación internas no corresponden el esfuerzo que los miembros de esta Policía están empleando en los últimos meses de un trabajo, encomiable".

Entre las peticiones que realizan se encuentra el incumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de la Ley de las Policías de Navarra, en cuanto a la aplicación del estudio de valoración de los puestos de los agentes y que afecta a las retribuciones a cada agente. El cuerpo cuenta en la actualidad con 60 agentes.

A principios del año 2020, los delegados sindicales de Policía, transcurridos los seis primeros meses de la legislatura intentaron tener una reunión con el alcalde, Alejandro Toquero, para tratar diferentes temas relacionados con el cuerpo policial de Tudela, como máximo responsable que es "y que supiera de primera mano las inquietudes de los componentes de la plantilla en temas como; mantenimiento del edificio policial, segunda actividad, cumplimiento de la Ley de Policías en la valoración de los puestos o aumento de la plantilla". Sin embargo, la respuesta del primer edil de Navarra Suma fue "que no se reuniría con nosotros" y les remitió a al concejal de personal Pedro González. Ante la pancarta, González ha espetado a los representantes sindicales "en la pancarta, junto al nombre de Toquero tiene que ir el de Chivite".

Tras 15 meses transcurridos, sólo ha habido dos reuniones en las que no ha habido ningún avance ya que González "no ha querido entrar en los temas que se le plantearon. Dos reuniones vacías de contenido que no hacen mas que dilatar la situación, cosa que realiza deliberadamente para acabar la presente legislatura sin abordar el tema".

Por todo ello, los agentes han mostrado su "decepción y malestar" por la actitud del alcalde y del concejal, "no son formas de dirigir un cuerpo policial y la falta de interés, por los problemas que afectan a esta Policía, no hace mas que mermar la eficiencia y calidad del servicio" y por eso reclaman una negociación "real y efectiva y que el alcalde cumpla con la ley".

Entre otros objetivos buscan incrementar los salarios ya que, según indicaron, "los agentes de Cascante, Cadreita, Valtierra o Castejón cobran más que nosotros", señalan al tiempo que piden la aplicación del "complemento, dependiendo del trabajo que se realiza" y que cuya regulación ya aparece en la valoración aprobada, "solo hay que aplicarla".