El Gobierno de Navarra acaba de anunciar su intención de pedir el toque de queda para los fines de semana y los días de fiestas suspendidas. Sin entrar a valorar la eficacia o no del toque de queda, no puedo callarme ante la jugada. Porque, de aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la orden foral entraría en vigor en la media noche del viernes al sábado y estaría vigente hasta el 28 de julio. Osea, que afectaría de lleno a Tudela, tal como ocurrió el año pasado cuando a las dos de la tarde del día 24 nos comunicaron que los bares y hostelería tenían que adelantar el cierre por la noche. Nos dicen que prevén "alta interacción social", algo que al parecer, no estaba previsto que ocurriera en Pamplona en los días de los no sanfermines ni el año pasado, ni éste. Podría pensarse que para el Gobierno de Navarra, el problema no son los sanfermines, ni las fiestas de Lesaka ni las no fiestas de otros pueblos navarros en agosto... No, la madre del cordero está en lo que ocurra en Tudela entre el 24 y el 28. Aunque los datos de Tudela hayan sido buenos durante todo este mes y estemos sufriendo las consecuencias de lo ocurrido en otras partes, para el Gobierno de Navarra, la alta incidencia del Covid en la Comunidad Foral se soluciona con un toque de queda en Tudela entre el 24 y el 28 de julio. No voy a decir públicamente todo lo que pienso y siento en este momento porque ya se lo he trasladado al vicepresidente de este Gobierno que otra vez nos da la noticia a través de la prensa. Creo que los tudelanos son lo suficientemente inteligentes para ver la jugada y el trato que este Gobierno de Navarra tiene hacia Tudela. No quiero perder las formas ni que aprovechen para volver a acusarme de confrontar. Pero, señores, no hay derecho. No lo hay.