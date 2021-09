El Unión Tutera critica el trato que ha recibido del Ayuntamiento de Tudela

El Unión Tutera ha criticado en sus redes sociales el trato recibido desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tudela, reflejado en el reparto de campos e instalaciones deportivas. Según apuntaron, el problema se ha visto agravado tras las fuertes lluvias del pasado 1 de septiembre que han obligado al Consistorio a tener que cerrar los dos campos de Santa Quiteria debido al deterioro que sufrió el césped artificial.

Actualmente, ningún club de Tudela, a excepción del CD San Javier y el primer equipo del CD Tudelano SAD con instalaciones propias, disponen de un campo de fútbol, ni para entrenamiento ni para encuentros, y el Ayuntamiento no ofrece una fecha concreta en la que puedan volver a utilizarse. "Desde la concejalía de Deportes nos han propuesto para estas semanas que programemos entrenamientos en otras localidades u otro tipo de entrenamientos, por el parque de Santa Quiteria o espacios similares", aseguraron desde el nuevo club tudelano. Sin embargo, a otros clubes de fútbol once de la ciudad sí les han ofrecido una solución alternativa mientras no se puedan volver a utilizar los campos de Santa Quiteria. "Nos hemos enterado de que el Ayuntamiento está ofreciendo la posibilidad de utilizar los polideportivos municipales a otros clubes ante la imposibilidad de usar los campos de Santa Quiteria. Solución que a nosotros no nos ha ofrecido", señalaron.

SIN PABELLÓN Desde el Unión Tutera no solo criticaron que no se les haya ofrecido esta alternativa como al resto de clubes de fútbol once de la ciudad, sino que lamentaron que su equipo de fútbol sala femenino se haya visto obligado a cambiar sus horas habituales de entrenamiento en el polideportivo San Julián por la falta de espacio y disponibilidad horaria tanto en ese como en cualquier pabellón de la ciudad. "A nuestro equipo femenino se le ofrece como alternativa, porque no podemos llamarlo solución, entrenar en el frontón del Ciudad de Tudela, que, obviamente, no cumple con las medidas para la práctica del fútbol sala, puesto que es un frontón y no una pista de fútbol sala", señalaron.

Además, recordaron que ayer el equipo de fútbol sala se vio obligado a disputar su primer encuentro en otra localidad ribera porque no se le ha ofrecido ninguna instalación a la que pueda acudir público ya que, debido a las restricciones sanitarias, se necesita un pabellón con graderío para poder cumplir las medidas de control del covid-19. "Llevamos días intentando cuadrar entrenamientos, tanto de fútbol como de fútbol sala, en instalaciones de localidades riberas, donde, según parece, la lluvia no afecta a sus instalaciones y, además, sí disponen de pabellones con graderío para que el público pueda acudir a apoyar a las jugadoras", manifestaron.

FUTURO El Unión Tutera no cree tampoco que el problema vaya a concluir con la inauguración en breve de los dos campos de hierba artificial de las instalaciones Clara Campoamor. "Queda demostrado que no será así. Al déficit de instalaciones deportivas en Tudela, debemos sumar la desatención que el Ayuntamiento muestra cuando hay un percance que afecta al estado y posibilidad de uso de las instalaciones. Mientras sigan ninguneando a sus clubes, sin hacer nada por facilitar el trabajo de los mismos, todo será igual".

En este sentido, añadieron que "una ciudad como Tudela, así como sus clubes y aficionados, no merecen estar dos semanas, veremos si son más, sin entrenamientos y sin encuentros, mientras nadie busca una solución, ni arreglando los campos afectados ni ofreciendo instalaciones alternativas para las diferentes prácticas deportivas.

con lupa

Fundación. El Unión Tutera, que cuenta actualmente con un equipo de fútbol once masculino y un equipo de fútbol sala femenino, nació este verano con el objetivo de aprovechar el deporte para promocionar el euskera, la igualdad de género, la libertad sexual y la integración cultural.

Clubes de fútbol. Tudela cuenta con 4 clubes: CD San Javier (con instalaciones propias para entrenar y jugar), CD Lourdes (21 equipos repartidos en distintas categorías) y CD Tudelano SAD (15 equipos -uno de ellos, el de Primera RFEF, cuenta con campo para entrenar y jugar-).