El Ayuntamiento de Tudela no ha cumplido la sentencia del TAN

Pese a que el alcalde Toquero aseguró la semana pasada que la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra hacía referencia a que se retiraran "dos tuits que ya fueron eliminados de Twitter hace meses", ni la sentencia hacía solo referencia a dos tweets, ni el Ayuntamiento los ha retirado todavía cumpliendo así con lo mandado por el tribunal. Así lo asegura el grupo municipal de I-E que evidencian, con ejemplos, que "la mayoría siguen colgados en los perfiles institucionales". De esta forma, la portavoz, Olga Risueño afirma que el primer edil "ha mentido" al decir que ya se habían retirado y que eran dos, por lo que pide que "cumpla la resolución", al tiempo que califica las declaraciones del alcalde sobre la sentencia de "cargadas de soberbia y con cero autocrítica". En este sentido, en la rueda de prensa ofrecida por este grupo municipal, aseguran que la sentencia del TAN actúa sobre el "uso ventajista y partidista" que Navarra Suma y Alejandro Toquero estaba haciendo de las redes sociales.

Algunos de los que no se han retirado son los que derivan a la página personal de Alejandro Toquero o uno de los retweets más llamativos como el que, haciendo referencia a un artículo de un periódico regional, el Ayuntamiento de Tudela daba a conocer a sus ciudadanos que el Congreso de UPN de 2020 se había aplazado por la pandemia. Según aseguran, al menos 15 de los que enviaron al TAN siguen colgados en las cuentas del Consistorio.

"Toquero está manipulando la información, miente y no asume responsabilidades, cosa que desgraciadamente suele ser habitual" y añaden que "es insultante que la respuesta del alcalde, diciendo que eran dos tweets que ya habían retirado, sea tan poco respetuosa con la ciudadanía y que menosprecie el trabajo de la oposición diciendo que trata de temas intrascendentes". Su actitud, según la portavoz de I-E se debe a dos posibilidades "a cada cual más grave", "o no se ha leído la resolución o decide mentir directamente".

Risueño recuerda que "representamos a muchos personas y aunque solo tuviéramos uno, pero se da la circunstancia de que Navarra Suma tiene solo un concejal más que la oposición", por lo que pidió el "respeto que merecemos".

Unidad de la Izquierda

Con respecto a la oferta que EH Bildu realizó a todas las izquierdas de Tudela para unirse en una candidatura contra Toquero, Risueño señala que "no es la mejor manera hacerlo mediante una rueda de prensa, pero nos sentaremos a escuchar. Batzarre ya hizo hace muchos meses esa reflexión y dijimos que había que ampliar el espectro de la izquierda progresista, feminista, medio ambiental y no nacionalista. ¿Con quién y hasta dónde? Eso es lo que hay que hablar. Quedan dos años y pueden pasar muchas cosas. Hay que trabajar mucho"