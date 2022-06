Cintruénigo recurre la indemnización a SEDENA

tudela – En el transcurso de un pleno extraordinario celebrado por la corporación cirbonera, esta ratificó por unanimidad el decreto de alcaldía en relación con la petición de la empresa SEDENA, que lleva la gestión de todas las instalaciones deportivas municipales, pidiendo una indemnización compensatoria por la pérdida de ingresos por la covid 19 durante el periodo de marzo a diciembre del pasado año 2020.

Técnicos del Ayuntamiento de Cintruénigo estimaron una indemnización de 20.000 euros que la empresa rechazó por considerarla insuficiente. La empresa acudió al Tribunal Administrativo de Navarra que en parte admitió dicho recurso, pero el Ayuntamiento no se ha mostrado de acuerdo con el dictamen del tribunal y tras ratificar la resolución de alcaldía va a seguir litigando, porque según manifestaron los portavoces de los grupos, eso no se contemplaba en el contrato y "no van a pagar los cirboneros ppor los errores de empresa", señalaron.

modificaciones En otro orden de cosas la corporación cirbonera aprobó, en unos casos por mayoría absoluta del equipo de gobierno municipal y en otros por unanimidad, unas modificaciones presupuestarias cercanas al millón de euros que en su mayor parte se sufragarán con el remanente de tesorería. La partida más importante de estas modificaciones corresponde a la segunda fase de la reforma de las piscinas municipales que tienen un presupuesto de 559.416 euros que se financiarán con 95.436 euros del Plan de Inversiones Locales, 190.868 euros de remanente de tesorería de recursos afectados y 273.112 euros del remanente para gastos generales.

El grupo socialista votó en contra señalando que había otras prioridadesen Cintruénigo y el Ayuntamiento tenía un plazo de ejecución obligatorio hasta el 2025. El alcalde señaló que desde el departamento de Salud Pública del Gobierno de Navarra se les había hecho un requerimiento para adecuar cuanto antes las instalaciones.

Las 11 modificaciones restantes hacían referencia a las obras en los aseos del colegio de Primaria, instalación de una caldera en el colegio de Educación Infantil, llevar a cabo un itinerario en el Centro de Interpretación de la Naturaleza haciendo un paso peatonal junto al río al objeto de evitar el cruce de la carretera y otra serie de obras complementarias.

En total la cantidad de las modifcaciones asciende a 969.000 euros.