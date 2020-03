Vuelve la línea de teléfono fijo a San Martín

san martín de unx – El pasado viernes por la noche la línea de teléfono fijo de San Martín de Unx dejó de funcionar: no se podían efectuar llamadas y tampoco recibirlas. Una avería que se ha alargado en el tiempo durante seis días, hasta que ayer Telefónica dio con la solución, resolvió el problema técnico y volvió la conexión. "Era un problema de la red de cobre que atendía solo al municipio de San Martín de Unx, una avería difícil de detectar y de corregir", explicó Rafael Ossa, portavoz de Telefónica, que añadió que la avería tan solo "afectaba a la línea fija y no a la del móvil". Tal y como explicó ayer el portavoz de la compañía, había varios equipos trabajando en la reparación que, finalmente, ayer se hizo efectiva. Por su parte, Javier Leoz, alcalde de la localidad, concretó que "llevaban "varios días detrás de ellos para el arreglo pero nos decían que era un tema muy complicado".

Los más afectados fueron las personas mayores usuarias del medallón de alarma, un dispositivo que debe permanecer siempre conectado a la línea telefónica para poder realizar las llamadas de emergencia. "Mi suegra ha estado muy asustada estos días porque no funcionaba el medallón y nosotros tampoco podíamos ir a su casa al no poder desplazarnos a San Martín por las restricciones actuales", relató Asun Martínez, vecina de Tafalla, quien confirmó que ayer por la tarde volvió la línea de teléfono al pueblo. "Las veces que yo he llamado me han dicho que estaban saturados y que la prioridad actual era internet y el móvil", concretó Asun Martínez. Como ellas, el teléfono fijo de la residencia del municipio tampoco funcionaba.