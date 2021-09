La banda de música de Artajona cumple 25 años

En 1996, la charanga, los gaiteros, la rondalla y los auroros de Artajona se unieron para grabar el disco Artajona/Artaxoa, compuesto por pasacalles y canciones de fiesta. "¿Y por qué no montamos una banda de música?", se preguntaron los distintos grupos culturales tras el lanzamiento del disco. El resultado, 25 años de conciertos por la villa de El Cerco, Navarra e incluso el extranjero.

La Banda de Música de Artajona celebró sus bodas de plata el 3 de septiembre con El Baúl de los 70, un espectáculo en el que los cantantes Serafín Zubiri y Mikel Herzog interpretaron las canciones más representativas de esa década. "Queríamos que los músicos volvieran a tocar y se sintieran músicos otra vez. Pero sobre todo, que el pueblo de Artajona, que ha sufrido mucho en estos últimos meses, volviera a ser feliz escuchando música", relata emocionado Ricardo Oficialdegui, el director de la Banda de Música de Artajona. Y los vecinos, como siempre, no fallaron a la cita, ya que se vendieron las 600 entradas: "Y es un pueblo de 1.700 habitantes. Eso lo dice todo", recalca tajantemente.

El concierto del 25 aniversario, que se celebró en el campo de fútbol con el majestuoso cerco de fondo, supuso la vuelta a los escenarios de la banda –los ensayos para esta actuación comenzaron en junio, pero en la calle, no en su local habitual– tras 18 meses con los instrumentos en silencio. "Nos volvimos a sentir músicos otra vez porque la pandemia nos obligó a suspender todas nuestras actuaciones", indica.

En concreto, los pasacalles y conciertos en Artajona y su tradicional salida anual: Tarragona, París, Budapest o el concierto con Manolo Escobar en los Sanfermines de 2009. "Son actuaciones que te marcan y se te quedan para siempre en el recuerdo", confiesa. Además, en esos viajes cuentan con la mejor compañía: "A París fuimos 40 a tocar, pero más de 100 vecinos nos vinieron a ver. La banda es un gran medio socializador, hace pueblo y estoy encantado del cariño que recibimos", asegura.





La batuta



La aventura musical de la banda arrancó en 1996 con 18 integrantes. Un cuarto de siglo después, la mitad, nueve, siguen en activo. Entre ellos Ricardo, gaitero y director desde el primer día. "Para mí es un gran orgullo porque hemos pasado de fundar una pequeña banda a tener más de 60 músicos comprometidos que tocan en y para su pueblo", reflexiona.

A pesar de llevar 25 años al mando, Ricardo avanza que no tiene intención de dejar la batuta. "De momento voy a seguir como director. Por supuesto que otros 25 años no, pero por lo menos diez más sí", bromea . Aunque no se agarra férreamente a la batuta: "De vez en cuando ya suelo dejarla eh", indica.

El director, y a su vez maestro en el colegio Irabia-Izaga, augura que la banda de música celebrará sus bodas de oro. "Llegaremos a los 50 años.Sin ninguna duda. Además, tengo toda la intención del mundo de seguir tocando la gaita a mis 70 años", avanza Ricardo. Ya saben, hay banda de Artajona para rato.