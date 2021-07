Ortega Smith, encausado y encantado con Gibraltar

Casado, cierra el frente de los indultos

José Luis Moreno, ingeniería financiera

Ortega Smith, agradecido a Gibraltar

— Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) July 28, 2021

Rectificar es de sabios

Hemos borrado el tuit y rectificamos nuestro desafortunado titular:



Así es Paula Badosa, la tenista que deslumbra en Tokio Se ha clasificado este martes para los cuartos de final



Disculpas públicas a @paulabadosa. ¡A por todas! — La Razón (@larazon_es) July 27, 2021

Arde Tesla

El Partido Popular, aficionado a los golpes de efecto, inició una campaña des a los políticos catalanes. En su momento, el listón lo elevó Mariano Rajoy hasta conseguir cuatro millones de rubricas contra el Estatut. El actual líder,, no ha llegado siquiera al medio millón, a pesar de afirmar que tiene 800.000 afiliados. Ante un fracaso de este calibre, ha decidido. Según publica El Diario, abandona la campaña contra los indultos, sólo mantiene abierto el frente judicial con los recursos presentados por el PP ante el Tribunal Supremo.El productor audiovisual,, era un gigante con pies de barro pero con mucha imaginación para la ingeniería financiera. Sus andanzas tienen sorprendido al juez instructor del caso, Ismael Moreno. Según desvela El Confidencial, en una de sus operacionesa Bankia. Después que la entidad bancaria interpusiera denuncia, un fondo luxemburgués compró la deuda que a su vez revendió a una empresa fantasma supuestamente creada por el empresario. No sólo, sino que además, por un extraño acuerdo,El ultraderechista,, en una de sus mediáticas actuaciones,colocado para impedir que la flota española faenara en sus aguas territoriales. Las autoridades gibraltareñascontra su persona. No puede tener mejor publicidad el líder de Vox, presto ha acudido a su sede madrileña, donde expone el citado bloque a modo de trofeo, para fotografiarse junto a él. "Pensando en mis vacaciones", comparte sonriente, mientras sostiene unAlgún agudo usuario le ha respondido que previo al asueto hay que trabajar.Decíamos ayer que el diario,era acusado de machismo en un titular por David Broncano. Pues bien, el citado periódico ha rectificado. Además de borrar el vergonzoso tuit, ha publicado otro en el que repara su "desafortunado titular". Al Cesar lo que es del Cesar, si ayer criticábamos hoy. Podremos valorar si con esto es suficiente o si la presión mediática ha inclinado la balanza hacia una corrección más estética que ética. Sin embargo, ahí queda la. Esperamos que marque un nuevo camino de respeto hacia la igualdad de género en el diario conservador.Desconocemos las causas exactas, peropara que arda en pocos días puede ser una gran desgracia para su dueño. Esto ha sucedido en Estados Unidos, en concreto en Filadelfia, con un modelo. No es la primera vez que ocurre, de hecho otro modelo de esta firma tuvo un accidente hace unos meses y en sufallecieron sus ocupantes. Con sus retrasos y altibajos, el proyecto automovilístico de Elon Musk parece que sortea todos los contratiempos y convertir sus vehículos en unha sido, probablemente, su mayor logro.