Javier Nart equipara un atraco con la violencia de género

El riesgo de ser mujer

Visto el episodio de Marta flich con Javier Nart.

Quiero decirle a este último, que la violencia machista no se debe a que las mujeres vayan por callejones oscuros.



- LA SOLUCIÓN NO ES "EVITAR SITUACIONES DE RIESGO"



- EL SER MUJER NO DEBERÍA SER UNA SITUACIÓN DE RIESGO. pic.twitter.com/kdGlCc1haE — Pigmalion ?? (@PigmaleonS) August 13, 2021

Recuperar la historia

Búsqueda de empleo

Hola! Soy bióloga y tengo un máster en Neurociencia con la especialidad en Neurobiología celular y molecular por la Universidad de A Coruña. Además, he realizado 4 cursos diferentes. Tengo un buen nivel de inglés. Estoy buscando empleo de forma activa. Gracias por leerme! — Antía Vázquez (@antiavazq) August 11, 2021

El Athletic no se vende

Orgulloso de mi equipo siempre.

El Athletic no se vende.

ZU ZARA NAGUSIA.

Chapeau por @AitorElizegi y su directiva. https://t.co/JVKYDA44PK — LanderOtaola ?? (@LanderOtaola) August 12, 2021

Viral broma musical

Se puede decir más alto, pero no más claro,es el colofón que nos ofrece @PigmaleonS en Twitter. Esto viene a colación de la reprimenda de la presentadora Marta Flich a, ya que este último. Tras la recriminación de la periodista el díscolo europarlamentario abandonó el plató. Las redes sociales se han llenado de mensajes, en general de apoyo al rapapolvo. Claro que conocemos de sobra la fauna de las comunidades digitales, "feminazi" es la palabra más suave con la que han definido a la reportera.Hace casi una década que un barco americano, el, realizó un expolio en un pecio español hundido en el Golfo de Cádiz. Tras una dura batalla judicial, el Estado español recuperó las más dey extraídas del fondo marino. El tesoro regresó en medio centenar de cubos de plástico desde Estados Unidos y la mayoría de piezas sigue ahí, deteriorándose sin remedio. Carece totalmente de sentido que no se invierta en recuperar la memoria, se paga un precio demasiado alto por olvidar la historia, así van a terminar ganando los de borrón y cuenta nueva.La búsqueda de empleo es una de las actividades más duras y más ingratas que se plantean hoy en día los jóvenes, y no tan jóvenes. El abanico de posibilidades ha crecido exponencialmente con las redes sociales. De hecho existeAl margen de aquellos con masters de cartón piedra, no dudamos de la calidad de la enseñanza ni de la elevada preparación que proporciona. Llama la atención unaque utiliza Twitter para buscar trabajo. Lo más triste, la mayoría de respuestas aconsejan que, con su curriculum, mejor en el extranjero.Podríamos haber elegido infinidad de tuits, sobre todo teniendo en cuenta el impresionante número de adhesiones que ha recibido el Athletic en las redes sociales. Sucon el fondo de inversión CVC, junto a Barcelona, Real Madrid y Oviedo, ha despertado una ola de afinidad, incluso entre los seguidores de otros equipos que se han doblegado a los intereses económicos. El actor Lander Otaola, seguidor confeso del club bilbaíno, publica: "Orgulloso de mi equipo siempre." y adjunta el comunicado del club en el que se afirma que no puede "hipotecar algo nuestro".Una broma viral se ha convertido en un fenómeno musical de proporciones inusitadas. Rick Astley, cantante británico muy conocido en los años 80 por su éxito "Never Gonna Give You Up", ha visto como esta canción supera los 100 millones de visualizaciones. Todo comenzó con algún gracioso usuario que enlazó el esperado tráiler de una película con el mencionado videoclip en YouTube, la burla tuvo éxito y la canción se convirtió en el referente para este tipo de guasas. El fenómeno tiene hasta nombre, "rickrolling". Pero la cuestión no termina ahí, hasta el grupo activista Annonymous la ha usado para trolear actos de la Iglesia de la Cienciología.