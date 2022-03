Alguien puede ser un desinformado o un desalmado y estar en contra de los impuestos, pero lo que no puede ser un partido político es antisistema

Lo que somos

¿A juicio?

¿Y en Euskadi?

Núñez Feijóo empieza fuerte

?? De cada 100€ que echas de gasolina, 57€ se los lleva Sánchez.



?? El Gobierno hace caja mientras los españoles cada día se empobrecen más.#MenosImpuestosYA pic.twitter.com/Qei3OhSyVg — Partido Popular (@populares) March 24, 2022

De postre, asesinatos selectivos

El ejército ruso asesinó ayer con un ataque de precisión a una periodista de investigación rusa que cubría la guerra de Ucrania en Kiev.

Antes trabajó para la Fundación de Anticorrupción del opositor de Putin Alexei Navalny. https://t.co/7GZgYa3PRT — NIPORWIFI © (@niporwifi) March 24, 2022

Lo primero que hay que escribir sobre lapor parte de otros dos es que ese vídeo y los datos de esos menores no pueden ser difundidos alegremente. Hacerlo no alivia la mala hostia que brota como aita o ama, y solo genera morbo además de un posible delito. Y lo importante es aceptar que se trata de nuestro fracaso, el de todas y todos, sí, porque eso ha sucedido en nuestras calles, y es nuestra responsabilidad que nuestros hijos no sean ni el agredido, ni el agresor, ni el que alienta, ni el que graba, ni el que lo difunde por las risas, ni el que se ríe., así que nos toca en algún punto.Por fin leemos una buena noticia: "y abre la puerta a ser juzgado" (República.com). Y quien no vea que lo es tiene un problema: el síndrome del cortesano, que no sé si se llama así pero que hemos visto en innumerables ocasiones ya. Juan Carlos I se libró del banquillo en España porque sus delitos prescribieron o fueron cometidos bajo el, no porque no hubiera hechos y pruebas suficientes para juzgarlo. Si tenemos suerte, en el Reino Unido no funcionarán estas patrañas y, por lo menos, tendrá que defenderse por el acoso a Corinna Larsen.En Motorpasión no se meten en charcos políticos pero explican claramente que lade transportes retomó su actividad hace solo unos meses después de haber cesado en 2010 y "por parte de personas fuera del ámbito de los fundadores de la asociación" interesadas en "hacer alguna acción utilizando el nombre de la Plataforma". Esta plataforma, la gran patronal, ni tampoco lo han apoyado los sindicatos" en España. Pero sí los vascos, y ante ellos deberíamos de ser exigentes, prensa y ciudadanía, para pedir explicaciones.El PP de, muy liberal, en lo económico, y aguerrido en lo populista: "De cada 100 € que echas de gasolina, 57 € se los lleva Sánchez. El Gobierno hace caja mientras los españoles cada día se empobrecen más", tuiteaban hace solo un par de días, ya con el gallego tomando decisiones. ¿Este va a ser el nivel:del Estado con el enriquecimiento personal del presidente del gobierno español, se llame como se llame? Y sí, uno puede ser un desinformado o un desalmado y estar en contra de los impuestos, pero lo que no puede ser un partido político es antisistema.En la serie de comentarios que nos hemos visto obligados a iniciar sobre la invasión rusa hoy toca hablar del "double tap" y del asesinato selectivo. Elconsiste en lanzar misiles sobre una zona y volver a hacerlo cuando acudan equipos de rescate, personal sanitario y periodistas. Es decir, en ser el. Es la guerra, amigas y amigos. Pero parece que no es "Double tap" lo que ha hecho Rusia para cargarse a Oksana Baulina, una periodista rusa crítica con el Kremlin que trabajaba para una televisión letona, y cuyo coche recibió un único misilazo cuando fue a grabar en un centro comercial destruido.