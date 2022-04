Y Zelenski dijo "Gernika"

Mucha especulación en las redes sobre qué hecho hitórico iba a mencionar Zelensky. Al final, ha elegido Gernika. Bien escogido está. ????. Buen discurso, apelando a los derechos humanos y al alma europea. pic.twitter.com/QxuAaf0x8H — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) April 5, 2022

Ni un minuto de sus tonterías

Que la derecha convierta Paracuellos en TT después de escuchar a Zelenski mencionar el bombardeo de Gernika, demuestra básicamente que se dan por aludidos cuando se nombran los crímenes del fascismo. En realidad no está mal que reconozcan de dónde vienen€ — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) April 5, 2022

Zelenski también dijo "Porcelanosa"

La "feria" de Sevilla

La confesión conjunta de que todos han estado vulnerando la ley desde hace 42 años. Qué cosa más bella. https://t.co/oY3hg88iAT — Genko (Miguel) (@Genko) April 5, 2022

Y la de Ceuta

Algún día habrá que abrir el melón de las Delegaciones del Gobierno.

Puede ser hoy mismo€ https://t.co/Ffgc5V17jz — Javier Durán (@tortondo) April 5, 2022

Laen su alocución al Congreso de los Diputados era lógica: si en otros parlamentos y foros ha buscado una referencia específica paray que conectara lo que sucede en Ucrania con un episodio doloroso, injusto y brutal, en la historia de España, como en la de Euskadi, mencionar el bombardeo sobre Gernika resulta inevitable. Pero en esta era de la postverdad y el aspersor de mierda en continuo funcionamiento hay imbéciles (porque no se les puede llamar de otra manera) que están rebuscando episodios paradesde hace 85 años.He estado tentado a traer a la columna las muestras de miseria moral que han exhibido, entre otros,, pero creo que este tuit de Pablo Iglesias les retrata igual de bien y evita que difunda mierdas fascistas: "Que la derecha convierta Paracuellos en trending topic después de escuchar a Zelenski mencionar el bombardeo de Gernika, demuestra básicamente que. En realidad no está mal que reconozcan de dónde vienen€". Estoy de acuerdo con el de Podemos: si se empeñan en dejar claro lo que son, adelante.El presidente ucraniano no solo pronunció "Gernika" en su alocución y organizó un gran revuelo (por cierto: debe de sentirse muy orgulloso por haber irritado a sus enemigos, que en este caso también son los míos), también cuando dijoque siguen operando en Rusia pese al bloqueo mundial lanzó a esas marcas a unas crisis reputacionales como no han vivido en años. La azulejera se ha puesto manos a la obra para limpiar su imagen, pero. Pero lo más destacado, claramente, es el poder que tiene hoy Zelenski en sus apariciones.El revuelo que han organizado, por su parte,porque no pueden contratar a camareros en condiciones de esclavitud es una de las polémicas más interesantes de las muchas que hemos vivido últimamente: primero, nunca han podido hacerlo. Segundo,. Tercero: vaya amigos y amigas ultraderechistas que les han salido. Cuarto: ¿de verdad que todos los políticos, sindicalistas e inspectores de trabajo que llevan décadas disfrutando de la feria de abril también acaban de enterarse de lasde quienes les ponían los rebujitos?En un concurso de clasismo, solo lapuede competir hoy con los caseteros de la feria de Sevilla. Salvadora Mateos "lamenta" el cierre de la frontera entre España y Marruecos porque, desde el lado marroquí, evidentemente. La noticia en El Mundo ha hecho que Javier Duran ponga en un tuit algo que llevo mucho tiempo pensando: "Algún día habrá que abrir el melón de las Delegaciones del Gobierno. Puede ser hoy mismo€". Desaparezcan o no, la que no puede seguir ni un minuto en una es la propia Mateos.