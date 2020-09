Laureada de la División Navarra

En 1937 Franco concedió a Navarra la Cruz Laureada de San Fernando. Vulnerando la Ley 52/2007, figura aún en la placa de la Comandancia Militar (C/ General Chinchilla nº 12). Es el emblema de la División de Montaña Navarra.Desde que se asentó la transición a la democracia, el Ejército cumple con sus funciones. Pero históricamente no fue así. Durante generaciones, muchos españoles aspiraron simplemente a tener unas fuerzas armadas como las de Gran Bretaña, que pese a ser en su época las más poderosas del mundo, siempre estuvieron sometidas al poder civil. Ahora nos hallamos en tiempos difíciles, cuando desde todo el planeta debemos hacer frente al cambio climático que nos amenaza. Conviene trabajar unidos, solucionando nuestros problemas.El Gobierno de Navarra podría regalar una bandera al Ejército, con un texto bilingüe. Porque otra cuestión problemática aquí es la del reconocimiento de que el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera son también lenguas de España. Hoy mismo, en las calles de Pamplona/Iruña podemos ver que las dependencias públicas están rotuladas en su exterior en castellano y vascuence. Es así en el Parlamento, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento o Palacio de Justicia. También en la Delegación del Gobierno (aunque sea parcialmente y con un texto diminuto). Hay solo tres instituciones en las que el euskera no tiene cabida: Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional. Es preciso hacer notar que esto, entre otros efectos, socava también la unidad de la sociedad española.