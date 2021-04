Decisiones basadas en la evidencia

En un un curso de Medicina Basada en la Evidencia organizado por GRADE y desarrollado en Bilbao, Manuel (uno de los profesores, que venía de la Escuela Andaluza de Salud Pública), bromeando sobre su condición de experto, nos dio la definición de experto: alguien que viene de fuera y trae diapositivas.Suponiendo que el Gobierno de Navarra, con su gran acervo, contará con alguno de estos expertos para tomar sus decisiones, me gustaría poder conocer algo más sobre algunos asuntos.Señora consejera de Salud, entiendo que cuando se detecta un nuevo caso de covid-19, se utiliza un cuestionario estandarizado (a estas alturas de la pandemia debería de ser un cuestionario validado) para poder registrar todos los datos relevantes sobre la enfermedad. Y que, consecuentemente, se utilizan modelos multivariantes para evaluar la relevancia de los diferentes factores que pueden influir sobre la transmisión y la gravedad de los síntomas; como puede ser el ámbito (por ejemplo: domicilio, interior o exterior de locales de hostelería), distancias físicas, uso de mascarillas y de otras medidas preventivas, edad, comorbilidades, etcétera. Sería reconfortante que se profundizara en la calidad de la evidencia que utilizan para tomar sus decisiones durante alguna de sus comparecencias con la prensa.Señora consejera de Economía y Hacienda, ¿disponen de pruebas que demuestren que un hostelero que ha visto reducidos sus ingresos en un diecinueve por ciento por las medidas preventivas contra la covid-19 no necesita ayudas y, sin embargo, una empresa que haya reducido sus ingresos un veinte por cien, sí las necesita?Si no disponen de evidencia, de pruebas, en las que apoyar sus decisiones, estas decisiones tendrán el mismo valor técnico y científico que las predicciones de Rappel. Pero mientras las decisiones de Rappel no me afectan personalmente ni a la sociedad en general, sus decisiones sí.Al respecto, supongo que conocen el dicho de labanderadejapón. Pues exactamente es como me siento yo.