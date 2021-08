Propuestas de inversiones en Villava

Ante el resultado de la votación sobre inversiones en instalaciones deportivas, el grupo municipal de EH Bildu Atarrabia quiere dar a conocer las siguientes reflexiones:En primer lugar, manifestar nuestra decepción por la negativa, en primera instancia, de los demás grupos municipales a realizar mejoras en las instalaciones deportivas que suponen una ampliación de los servicios deportivos ofertados de forma pública, así como un salto de calidad en las instalaciones deportivas. Aun así, queremos poner en valor el compromiso de la mayoría de los grupos de seguir trabajando en el tema de las instalaciones deportivas y su voluntad para alcanzar acuerdos. En ese sentido, desde EH Bildu nos comprometemos a buscar acuerdos que redunden en un mejor servicio para la ciudadanía de Villava / Atarrabia.Asimismo, queremos manifestar que la operación planteada contaba con todos los parabienes técnicos; se estudió a detalle el mercado para afinar los precios y el alcance de la inversión, los técnicos deportivos avalaron la actuación y se contaba con el visto bueno de Intervención para la financiación del proyecto. Dicho esto, cabe recordar que llevamos años mejorando los indicadores económicos del Ayuntamiento (la deuda está en 1.300.000 de euros frente a los más de 4.000.000 euros de hace varios años), lo cual nos permite abrir diferentes vías de financiación. Estamos en disposición de acometer inversiones, sin comprometer nuestra capacidad financiera, ya que, según la operación planteada, no gastamos nada del remanente de tesorería, por lo que mantenemos intactos los ahorros del consistorio.En segundo lugar, queremos denunciar el intento de Atarrabia Geroa Bai de confundir a la ciudadanía de nuestro pueblo citando ejemplos de actuaciones que no están encima de la mesa, incluso planteando proyectos que se encuentran fuera de ordenación, para rechazar proyectos que son buenos para nuestra vecindad. Son cortinas de humo que lanzan para ocultar sus verdaderos intereses electorales, ya que solo desde ese interés se puede entender que no les parezca correcto remodelar las instalaciones deportivas en beneficio de toda la sociedad villavesa.El nuevo centro de salud no será una realidad hasta finales de 2023 y, teniendo en cuenta los traslados y toda la tramitación administrativa, no es posible plantear nada hasta bien entrado el 2024; en el Plan General Municipal, en vigor desde 2019, se contemplan unos aprovechamientos en el solar de la actual gasolinera en el lado más próximo al pueblo e incorporar el lado del monte Ezkaba al ámbito del parque comarcal, por citar algunos ejemplos de lo que estamos hablando.Por otro lado, hay que recordar que para realizar algunas de las "prioridades" que se mencionaron en el pleno municipal, se espera que se abran subvenciones para desarrollarlas, por lo que no es serio ni responsable pedir que se materialicen las mismas antes de obtener las subvenciones. La nuestra es una posición de responsabilidad; la posición que nos dio la ciudadanía villavesa, y, por tanto, estamos comprometidas y convencidas de que debemos actuar con diligencia y con respeto por los recursos municipales. La ciudadanía confió en EH Bildu Atarrabia para gestionar nuestro pueblo y en esa tarea seguiremos.

*El autor es Alcalde de Villava / Atarrabia