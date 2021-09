Transición energética

No se le pueden poner puertas a una realidad imparable y la gente es consciente de que debe cambiar sus hábitos de consumo, para bien de sus bolsillos y de la salud del planeta, que solo tenemos uno.Hemos construido una sociedad en la que la movilidad en coche privado es imprescindible, Así los centros de trabajo están en polígonos industriales, los hipermercados, las urbanizaciones a las afueras de las ciudades, a los colegios, aunque se viva cerca, se va en coche, todo ello es la consecuencia de la situación penosa en que vivimos, con mucha contaminación en el ambiente.La solución no es el autoconsumo, porque puedes instalar placas solares en tu casa de pueblo o unifamiliar, pero la mayoría vivimos en bloques de vecinos y hay instalaciones de agua caliente y calefacción comunitaria de gas que, por cierto, aunque ponemos el foco en el aumento de la luz, también el gas, incluso la bombona de butano, ha subido a 16,23 su máximo histórico desde 1975.Seguir con los combustibles fósiles, que apuntaba otra persona, tampoco es la solución. Navarra es una comunidad muy extensa y se puede compaginar el seguimiento de las actividades agrícolas con la instalación de paneles solares y parques eólicos. Podemos leer que Navarra propone cubrir el Canal de Navarra con placas solares, con 160 megavatios de potencia de instalación, que cubrirá 57 kilómetros, cubrirá reducirá la evaporación un 30%, aumentará un 6% la actual producción eléctrica, el parque sería equivalente a una megainstalación de 183 hectáreas, o sea, que cumpliría una doble función. La inversión es de 147 millones . Decía otra persona que sufriremos el coste de todo esto. Por supuesto aquí nada es gratis, en nuestras casas cada vez tenemos más artilugios eléctricos, los electrodomésticos, aspiradores-robot, móviles que hay que cargar, televisiones, ordenadores y, a corto plazo, tenemos el reto del coche eléctrico, que es una realidad y habrá que cargarlos en nuestras bajeras, estaciones de servicio, etc. Los parques eólicos hay que instalarlos en las zonas de viento, montes o sierras. No se puede pintar una sociedad idílica, las necesidades, aunque las reduzcamos, son las que son. En Tierra Estella, dicen los empresarios, hay déficit de energía y podemos constatar que hay apagones bastante a menudo.