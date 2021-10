Detección precoz y calidad de la sanidad pública de Navarra

A finales de septiembre me llegó la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama para realizar las mamografías de rigor. El jueves 14 de octubre recibo a primera hora de la mañana una llamada telefónica en la que se me informa de que tengo que pasar por el centro para realizar pruebas complementarias, ya que el resultado no es concluyente. Me pongo muy nerviosa y me citan para el día siguiente.El viernes llego al centro hecha un manojo de nervios y la administrativa me tranquiliza.La atención por parte de la técnico de rayos, que me repite la mamografía, es de una gran profesionalidad, se muestra empática conmigo. Paso a la sala donde me espera la radióloga para realizarme una ecografía. Lo mismo, una buena profesional que me va explicando el procedimiento y que también se muestra empática conmigo. Afortunadamente, se descarta cualquier lesión que implique malignidad.Desde estas líneas quiero mostrar mi agradecimiento a todas y todos los profesionales que forman el staff de un programa que considero prueba y demostración del buen nivel y calidad de la sanidad pública de nuestra comunidad foral.La coordinación, el trabajo en equipo, el equipamiento técnico, la empatía ante una situación muy estresante y, sobre todo, la calidad humana mostrada por todas y todos los profesionales que trabajan en el Programa, y especialmente por Patxi, administrativo, ante los nervios que me tuvo que aguantar cuando recibí la llamada.Gracias de corazón.