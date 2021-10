Aplaudidos, sobrecargados, insultados y... sin derechos

El pasado miércoles 6 de octubre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales nos enviaba a todos los trabajadores del SNS-O un correo en el que afirmaba:

"La actuación de los y las profesionales del SNS-O sigue estando sometida, tras año y medio de pandemia, a una elevada presión por la exposición a condiciones de trabajo adversas a las que se une la fatiga acumulada tanto física como emocional".

En octubre de 2020 remitió una encuesta para valorar esa fatiga y sobrecarga emocional y desarrolló un plan para corregir la situación y mejorar esa sobrecarga que quedó patente. Ahora plantea repetir nuevamente la encuesta para valorar la situación actual de los sanitarios tras ejecutarse, supuestamente, dicho plan.

El Sindicato Médico de Navarra ya conoce la situación de los facultativos, especialmente en Atención Primaria. Además de esa fatiga y sobrecarga, aumentan nuestro malestar otros motivos como son:

1. Las manifestaciones emitidas por parte de los responsables de Salud acerca de las futuras medidas de "mejora de la Atención Primaria" en las que ni se nombra al colectivo médico (el más deficitario a todos los niveles).

2. Las contrataciones masivas e hipertrofia de plantillas de otros estamentos (sin definición de funciones y objetivos previos) y sin atender a las necesidades de plantilla médica.

3. Los anuncios en prensa de cumplimiento de objetivos por encima de las posibilidades de la plantilla actual.

4. El desprecio total y absoluto del colectivo (ignorando las múltiples quejas y sugerencias de médicos y directores de EAP)... y un largo etcétera.

Y la gota que ha colmado el vaso recientemente: el desprecio a los derechos de los médicos dependientes de la Gerencia de Atención Primaria para poder cambiar de plaza tal y como se lleva haciendo muchos años, al amparo de la normativa de acoplamientos.

Éstos habían sido convocados en mayo para todas las categorías profesionales: médicos de familia, pediatras, enfermeras, administrativos y trabajadores sociales de los equipos, y tenían prevista la incorporación en octubre. Todos se han incorporado a fecha 1 de octubre menos los médicos de familia y pediatras de la Gerencia de AP, sin ningún acontecimiento nuevo que lo justifique. Sí lo harán en las áreas de Tudela y Estella. En definitiva, además de discriminarles respecto a otros compañeros, se les priva de un derecho establecido en la normativa.

Varios compañeros afectados por esta situación publicaron un escrito en diferentes medios la semana pasada y la anterior. Denunciaban este atropello y aclaraban parte del perjuicio que sufrían. El Sindicato Médico quiere mostrar su apoyo en sus reivindicaciones y que se hagan efectivos dichos acoplamientos lo antes posible.

El argumento dado por la Gerencia de Atención Primaria de no dejar determinadas plazas descubiertas como justificación de tal despropósito es oscuro, y desde luego muy discutible, dado que el déficit de médicos en Navarra, y en concreto en Atención Primaria, está tan extendido que actualmente es imposible cubrir todas las plazas. Saltarse un derecho de los facultativos por cubrir unas u otras zonas no puede justificarse. Este es un ejemplo más del maltrato que sufrimos y que ahuyenta a los médicos de nuestra comunidad foral y no la hacen atractiva para venir aquí a trabajar.

Los autores son Juan Ramón Sanchiz Rubio, médico de Familia de AP y delegado sindical de AP del SMN; Rosa Alás Brun, médico de urgencias rurales y vicepresidenta extrahospitalaria del SMN; Jesús Soria Aznar, vicesecretario general del SMN; y Alberto Pérez Martínez, secretario general del SMN