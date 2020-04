La Navarra vaciada, sana y encerrada

Hoy es el día 41 del estado de alarma y del confinamiento de buena parte de la población. Va a durar mínimo hasta el 9 de mayo (56 días) y desde un punto de vista legal están en la misma situación un vecino de Madrid con tasas de positivos que multipliquen por 100 a un vecino de mi pueblo, donde muchos viven a decenas de metros unos de otros o incluso centenares, con unas densidades de población propias de las estepas siberianas y no las del mismo centro de Tokyo. Imagino que en los pueblos se apañan de una manera distinta y por supuesto mejor, pero a efectos reales si aparece una pareja de policías y te pilla fuera de casa sin un cometido claro el puro que te cae es el mismo y con la misma base legal que si te pillan en otra parte. Esto no tiene sentido ninguno y aunque todos sabemos que la diferencia es difícil de gestionar es precisamente la diferencia lo que hay que gestionar. No puede ser que seas la España vaciada o como queramos llamarle a este invento del último año –cuando llevamos 50 así– y que en el mismo viaje te receten la misma medicina que a zonas con tasas de positivos, hospitalizados y fallecidos que tú no has visto ni en pintura. No hablo de no precaución y no medidas, no, hablo de mayor libertad de movimientos dentro de un orden y unas reglas. Así hay muchos municipios, valles enteros y zonas, poblaciones muy pequeñas algunas con 0 casos y algunas otras de tamaño bastante apañado también con 0 casos o con casos ya superados y muy escasos. Supongo que la desescalada consistirá en eso, dijeron además que no solo será por incidencia de la enfermedad sino por capacidad sanitaria, así que espero que Navarra pelee a tope por sus muchísimos pueblos y zonas prácticamente libres de virus o con muy contados casos, que no todo es Pamplona y su Cuenca. Con los datos actuales, el parón casi total de sitios concretos es un sinsentido ahora mismo.