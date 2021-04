Contigo no, bicho

Estoy a favor de la Superliga. Pero que no jueguen ni uno las ligas locales. Si no podemos entrar en vuestra habitación, no esperes que te dejemos entrar en la nuestra. Estoy convencido de que una Liga Española sin Madrid, Barcelona y Atlético sería de menor calidad futbolística inicialmente y seguro que luego, pero eso no tiene nada que ver con la emoción ni con la dignidad del resto de equipos. No puede ser que tú te montes un chiringo en el que solo tú decides quien juega y al que yo por clasificarme equis como sí se puede ahora en Champions no puedo entrar y que obtiene rendimientos millonarios en detrimento de mi Liga sirva para que además me fiches jugadores, descapitalizando lo mío, para tu único beneficio. La Liga y la Champions hace mucho que tienen el problema que no tiene la NBA, que además es incomparable porque es una liga nacional y no transnacional: las diferencias son abismales. En la NBA el draft permite a los peores equipos elegir a las mejores promesas, hay casi idénticos presupuestos y límites salariales, los derechos televisivos son infinitamente más justos. Resultado: en los últimos 30 años han ganado la competición 11 equipos diferentes. En la Liga Española, 5. Y solo 2 acumulan 25 de los 30 últimos títulos. Si eso es una competición atractiva, que venga Dios y lo vea. Por tanto, libertad total para que hagan lo que estimen oportuno, pero los seguidores del resto de equipos espero que tengamos la suficiente fuerza como para no dejarnos pisar ya de manera definitiva esta vez. Es obvio que los grandes generan dinero para las televisiones y quizá también para los pequeños, pero lo hacen por su exclusivo interés y el resultado es una diferencia abismal en presupuestos y topes salariales. ¿Queréis vuestra Liga y ver diez veces un Madrid-Barça? Adelante. Nosotros queremos un Osasuna-Betis un miércoles de enero a tres bajo cero. Y felices.