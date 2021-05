Iglesias ha estado 7 años en política, suficientes para haberse convertido en la quintaesencia de Stalin, Lenin, Trotsky, Fidel y Pol Pot. La maquinaria mediática bancaria –es decir, el 95% de lo editado en papel, internet, ondas hertzianas y pantallas– no ha habido día que no le haya atacado con una furia desatada. A pesar de ello y de sus evidentes errores –algunos personales, como el estúpido detalle de comprarse un chalet aunque sea con su dinero–, Iglesias tiene metido en el Gobierno de España –y en el Ministerio de Trabajo, alabado sea el santísimo por esta ministra– a los restos de sus sucesivos naufragios y, aunque por los pelos, ha salvado de bajar del 5% en Madrid a Unidas Podemos. El 24% del voto de Madrid nace del 15M. Así que el 15M claro que murió, pero está convertido en otra cosa que por ahora y por suerte no es ni PSOE ni PP ni Cs ni Vox. En algunas partes tiene más presencia, en otras menos, en otras nada y en todas ellas tiene una oposición frontal y feroz de la prensa bancaria, con lo cual cabría decir que, si bien cada uno solo es dueño de su fracaso y en cambio comparte sus victorias, no estaría de más decir que Iglesias ha aglutinado hacia sí buena parte –para bien y mal– de la imagen de Podemos. Veremos si su salida y paso a Díaz sirve para mejorar o no, aunque está claro qué pasará con Díaz: es desde ya la tirana del cuento. En cuanto a Madrid, nada no sabido. Es una comunidad nacionalista y de derechas desde hace mucho y su enfrentamiento con el poder central le ha servido para fortalecerse aún más. Más del 55% de los madrileños quieren eso. No sería problema sino siguiesen siendo un constante centro emisor de ponzoña mediática y succionadores de todo lo que tienen a su alrededor. Cataluña, País Vasco, Valencia, Navarra "son todo lo peor que tiene este país", dijo una vez Ayuso. Eso ha ganado. Hay que defenderse de escoria así.