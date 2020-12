Sociales y verdes

el surgimiento y el éxito inicial de Geroa Bai tiene mucho que ver con el hecho de que el PSN lidere hoy por primera vez en la Comunidad Foral un gobierno alternativo a la derecha. También, aunque de forma más indirecta, con la reconversión de la izquierda abertzale al pragmatismo social y político y a su definitivo alejamiento de la violencia. Paradójicamente, estos méritos han acabado achicando espacio a la formación que lidera Uxue Barkos. Desde que pasaron a la condición de segundones en el ejecutivo de María Chivite, es evidente su pérdida de visibilidad en la política navarra, acentuada en el debate presupuestario de este año. Para la estabilidad de un gobierno es bueno contar con socios poco conflictivos y con escaso afán de protagonismo, pero en política si no te haces ver no existes. Puedes acabar engullido o convertido en una fuerza solo un poco más que testimonial, como ya lo es en el Ayuntamiento de Pamplona con consecuencias conocidas: Maya gobierna la ciudad con el apoyo del PSN. En respuesta a este panorama ha nacido este fin de semana Geroa Socialverdes. El nuevo partido ha conseguido ya su primer éxito al reunir a la gran mayoría de los independientes de Geroa Bai. En su ejecutiva están prácticamente todas las caras más conocidas de la coalición no afiliadas al PNV. La foto, sin embargo, también deja ver las carencias de los socialverdes navarros en cuanto a edad, implantación geográfica y ausencia de rostros nuevos. De momento, para bien de todos, ya pueden empezar a ganar presencia mediática y social. Social, que no socialista. Verde, sin llegar a ecologista. Identitario sí, pero no independentista. Euskaltzale también, sin molestar demasiado a la mayoría castellanoparlante. Habrá quien lo tome como un compendio de tibiezas, pero es más bien puro realismo. Porque si el futuro –Geroa– va por algún sitio, va a ser precisamente por ahí.