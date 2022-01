Eskerrik asko Osasunbidea!

Al igual que centenares de millones de personas por todo el planeta, yo también he sido blanco del virus, he pasado mi covid. También quiero manifestarme agradecido. Quiero agradecer muy sinceramente al Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, la ayuda prestada. He ponderado mucho sobre la necesidad de comprendernos los unos a los otros en medio de este trance planetario. Ahora, tras las noches de fiebre pesada y larga meditación, me manifiesto si cabe más reafirmado en ello. Ahora más que nunca comprendernos y ayudarnos.

He escrito mucho acerca del covid, sobre la base de que el virus es consecuencia de la destrucción de la Madre Naturaleza, tal como defienden cada vez más científicos, y de que la campaña en pro de la vacuna ha de ir también acompañada de la concienciación en favor de una mayor inmunidad que nos proporciona la vida natural. El argumento ya está aventado, pero hoy tocaba algo más sencillo y primario, reconocer un favor, distinguir la asistencia médica rural en Navarra.

Me ha tumbado el virus, luego no soy negacionista. Sin embargo, me ensayo en la práctica naturista, pienso que la salud tiene mucho que ver con el acercamiento a la Tierra y sus elementos, con el abandono de una alimentación y hábitos nocivos, pero ahora no es el momento de insistir en ello. Por encima de los pros y de los antis, muy por encima de los cualquier ista, aspiro ser un hombre agradecido. Ésa es mi verdadera banda.

Quiero expresar mi particular y sincero reconocimiento a la enfermera y la médico que me atendieron con gran profesionalidad y amabilidad en el ambulatorio de Zudaire. Después de cuatro días de considerable fiebre, llamé y me recibieron al momento. Di positivo en el test, y aún con todo el riesgo que para ellas implicaba, me auscultaron, controlaron las constantes y facilitaron recomendaciones pormenorizadas.

Hay una Navarra rural que no tiene que esperar ni hacer cola para ser atendida por el médico, y eso es preciso reconocerlo. Hay una puerta cercana siempre abierta en el apuro, hay asistencia de evidente calidad..., quizás sólo reste ampliar el paradigma, abrirnos al susurro de otras medicinas. Compartir las culturas de la vida es otra invitación añadida de la crisis. Salir de las disyuntivas exclusivistas; aunar las medicinas, la oficial y la integral, las visiones de la salud, sobre todo aunar los corazones y voluntades se convierte en la divisa de cada vez más ciudadanos sensibles al naturismo y de mente abierta. Afirmar la salud colectiva, pero, en la medida de lo posible, afirmar también las libertades, pues tiene que haber un punto donde ambas sean compatibles.

El termómetro modera por fin su mercurio. Me estoy recuperando. Recorro con nuevo y limpio aire en mis pulmones los caminos de la Amescoa y recobro la misma fuerza de siempre de trabajar por un mundo diferente. Avanzo con la fe en el reencuentro, la mutua permeabilidad y la fecundación de conciencias. El virus no sólo nos mide en nuestra capacidad de defensa inmunológica, sobre todo en la de dialogar y entendernos los humanos.

Empiezo a comer y por lo tanto a escribir. Aún no puedo disociar ambos verbos. La salud antes que a ningún lugar me empuja al teclado, a compartir siempre la buena nueva de que saldremos de ésta, de que hemos de escucharnos más y rechazarnos y condenarnos menos, de que hemos de ser más cuidadosos con la Tierra nuestra Madre, Amalurra, por su puesto con nuestros cuerpos, sus células. Tras este breve paréntesis deseo seguir escribiendo en este periódico, que tiene a bien abrirme sus páginas, muchas letras de agradecimiento allí donde toque, allí donde haya que apuntar un tanto, allí donde un ser humano se vuelque generosa y desinteresadamente en el otro.