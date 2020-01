1,35 millones, la opción de compra de Brandon

Pamplona - Aunque ni Osasuna ni Girona, a petición de este último, no hicieron pública la cifra de la opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera incluida en el contrato de cesión de Brandon Thomas (Santanyi, Islas Baleares, 4/2/1995), lo cierto es que, según ha podido saber este periódico, el club catalán tendrá que abonar al rojillo 1,35 millones de euros en caso de subir a Primera.

Tras ejercitarse ayer con sus nuevos compañeros, el atacante, que durante la última temporada y media ha militado en Osasuna, fue presentado en un acto en el que dijo que aceptó salir de Pamplona porque "participé al principio, pero luego no me dieron tantas oportunidades y para mí no es un paso atrás volver a jugar en Segunda, y menos en el Girona".

Brandon le costó a Osasuna dos millones de euros. Llegó en el verano de 2018 cedido del Rennes francés con una opción de compra obligatoria de 2 millones de euros que el club navarro tuvo que ejecutar el pasado mes de julio. Ahora se marcha a préstamo al Girona bajo una fórmula similar a la que llegó. Si sube, se quedará allí. Si no, regresará a Osasuna. - J.L.