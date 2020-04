Robinson tiene que desmentir el anuncio de su muerte

pamplona – Michel Robinson no ha muerto. El exjugador de Osasuna tuvo que desmentir ayer noche en Twitter que sigue con vida después de que el periodista Pipi Estrada anunciará su fallecimiento en las redes sociales. "Para todos los que estáis preguntando, deciros que sigo en lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: 'You'll never walk alone'. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento", publicó el comentarista de radio y televisión en su cuenta a las once de la noche.

A las 22.17 horas, Estrada había escrito en su cuenta: "Un beso enorme para la familia de Michael Robinson. DEP". Poco después la publicación ya estaba borrada, cuando la redes ya hervían en descalificaciones por lanzar un bulo tan grave.

Como se sabe, Michael Robinson conoció en octubre de 2018 que padecía un cácer incurable, un melanoma con metástasis que le obligaba a someterse a un duro tratamiento. Casi dos meses después, el inglés hacía pública su enfermedad. Su testimonio provocó innumerables muestras de apoyo y cariño que durante todos aquellos meses él no se cansó de agradecer. Según informó ayer noche el programa El larguero, de la Ser, el exjugador está luchando de nuevo con la enfermedad después de una reciente recaída.

'trending topic' El bulo se convirtió en trending topic cerca de la media noche. Mientras unos daban apoyo a Robinson, otros fustigaban con dureza a Estrada por un nuevo resbalón informativo, esta vez de mucho alcance y consecuencias, y eran numerosas las voces que se pronunciaban a favor de que este tipo de informaciones falsas sean sancionadas.