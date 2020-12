Socios de Osasuna presentan una demanda judicial para que se repitan las elecciones

Dos socios de Osasuna han presentado una demanda judicial en el Palacio de Justicia de Navarra en la que se denuncian las "presuntas irregularidades" llevadas a cabo desde la Junta Directiva presidida por Luis Sabalza en el proceso electoral para la elección de socios compromisarios de la Asamblea General del club. Las elecciones se celebraron el pasado 6 de diciembre.

Plataforma Osasunista, la iniciativa de un grupo de socios y socias de la entidad que nace con el fin de anular y repetir las elecciones a compromisario indica lo siguiente:

1. Apoyamos cualquier iniciativa de diferentes colectivos, socios o aficionados, que tenga como objetivo hacer un CA Osasuna más justo y transparente.

2. El espíritu por el que se constituyó esta plataforma se ve claramente reflejado en esta demanda y ofrecemos nuestra colaboración para que llegue a buen término.

3. Este apoyo se concretará en aportaciones económicas individuales de todos aquellos que quieran adherirse a esta plataforma para sufragar los posibles costes judiciales, procediendo a su devolución en caso de ganar el proceso y si el particular así lo requiriese. Animamos a todos los socios, aficionados y colectivos que consideran irregular el proceder de la junta directiva de Osasuna en este proceso a que participen en www.plataformaosasunista.com

Plataforma Osasunista nació el 25 de diciembre "con ánimo de salvaguardar este club centenario de oscuros tiempos recientes y aunando a cuant@s rojill@s quieran unirse", y persigue como objetivo final "la anulación y nueva convocatoria para repetir las elecciones y evitar el control absoluto de la Asamblea general por parte del Presidente y la Junta Directa del C.A. Osasuna". ¿Cómo? Acudiendo a la justicia ordinaria, como ha sucedido, "tal y como recogen los estatutos de la entidad", para impugnar unos comicios cuyo proceso y resultado considera que "han estado condicionados por irregularidades y malas prácticas".

Según se explica en la web de Plataforma Osasunista, el nacimiento de este colectivo tiene que ver "con la voluntad de aunar el espíritu de descontento entre una gran parte de la masa social de Osasuna tras las elecciones a socio compromisario", un proceso electoral, a su juicio, "lleno de irregularidades, tales como contactar con socios para pedirles el DNI y votar en su nombre, el voto por correo sin garantías o el acceso al censo de electores por parte de quienes administran el club y negación del mismo a los candidatos". Y sin obviar en su argumentario que "la nueva asamblea la conforman aproximadamente 396 socios", entre los que destaca la presencia de "40 empleados del club y la Fundación; 20 empresas con vinculación económica o bien con Osasuna o con su Fundación; 60 personas con vinculación directa con otras empresas que mantienen una relación de aprovisionamiento con el club, siendo proveedores o clientes; y 60 familiares de jugadores de Osasuna en categorías inferiores". "Todo ello supone mas de 180 socios con vinculación económica directa que forman parte de los 396 socios compromisarios", resume Plataforma Osasunista, que remata su recuento señalando que "los otros 210 han sido elegidos por afinidad con esta directiva".

La posibilidad de adherirse a Plataforma Osasunista es, según se explica en su página web, "libre y voluntaria" y está "dirigida a tod@s l@s soci@s y colectivos", ofreciendo incluso la posibilidad del anonimato cumplimentando un sencillo formulario en el que además se ofrece la opción "de elegir cuál será el destino de las aportaciones en caso de no necesitar estas cantidades para sufragar algún tipo de gasto dentro de este proceso". Osasuna Femenino, Osasuna Genuine o pagar la deuda del club son algunos de los destinos propuestos, aunque "también ofrecemos la posibilidad de devolver la cuantía aportada si así lo decide el donante", dicen desde Plataforma Osasunista.

El presidente de la Federación de Peñas de Osasuna, Benjamín Rekarte (lee aquí la entrevista publivada este lunes), uno de los primeros en levantar la voz públicamente en contra del proceso de las elecciones a socio compromisario y autor de la primera, aunque no la única, reclamación ante la junta electoral, es uno de los dos socios que ha firmado la demanda. Rekarte, en conversación con este periódico, se mostró satisfecho y agradecido por la buena acogida de la iniciativa entre un amplio sector del osasunismo y quiso dejar claro que "esta plataforma no está liderada por ningún grupo concreto, sino que está formada por un grupo de socios que quiere unas elecciones limpias y en él tiene cabida todo el mundo, tanto a nivel individual como grupal". "Acudo al juzgado como socio de Osasuna, no como presidente de la Federación de Peñas", matizó Rekarte, que no se atrevió a pronosticar la reacción de la directiva de Sabalza, aunque sí a ofrecer su propia opinión: "Lo único que entendería es que la junta diera marcha atrás y se planteara una repetición de las elecciones sin voto por correo y con garantías. Ellos tienen que valorar ahora si corresponde hacer una asamblea el 31 de diciembre que pueda ser nula en el caso de que la demanda prospere, así que la pelota está en su tejado".