Manu Sánchez: la llegada que tardó una vuelta

Braulio Vázquez presentaba a Manu Sánchez con una camiseta de Osasuna aún sin número. Seguramente esta rueda de prensa le hubiese gustado darla en verano, cuando el club y el lateral tenían todo cerrado para su cesión, pero Simeone paró su salida. "Estuve a punto de venir en verano y ahora estoy muy contento porque se ha cerrado".

El lateral conoce a Moncayola de sus experiencias con la selección sub-21 y se define como un jugador al que le gusta sumarse al ataque para ayudar al equipo.

"Me considero un jugador de buen toque, de perfil ofensivo, pero no me olvido de defender. Este año he dado una asistencia en lo poco que jugué".

Además aseguró que está con muchas ganas de debutar y que está preparado para hacerlo este mismo domingo, pese a su inactividad estos meses. "No he tenido presencia estos últimos tres meses en el Atleti, pero he seguido entrenando y estoy bien de forma".