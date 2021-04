Sergio Herrera: "Es el año que mejor me estoy encontrando"

El portero titular de Osasuna, Sergio Herrera, asegura que atraviesa su mejor campaña desde que está en el conjunto pamplonés, donde es uno de los jugadores más destacados dentro de la plantilla y cuyas constantes paradas han supuesto puntos para el equipo.

El cancerbero mirandés de 27 años ya ve lejos su gran actuación del pasado fin de semana en Villarreal, en la que se echó el equipo a la espalda con 6 intervenciones de mérito: "Ya se ha pasado la resaca. Olvidada queda".



"La ocasión más complicada fue la de Moi Gómez. Al final me tapan la visión, le pega bastante fuerte, y consigo sacarla con la yema de los dedos", recuerda Herrera en una entrevista con a Efe tras este choque liguero en el que lo más importante fueron "los tres puntos".

"Fue una alegría terrible. Conseguimos ganar en un campo complicado frente a un equipo que mostraba una gran dinámica y con la presión de los de abajo sacando puntos", añade el futbolista sobre la luchada victoria que se llevaron del Estadio de la Cerámica y en la que "todos aportamos".

Según Herrera, "éste es el año de mayor continuidad para mí. En otros momentos me he sentido a gusto, pero era Segunda División. Ahora estoy muy contento de poder ayudar al equipo en la máxima categoría, aportando mi grano de arena", dice de esta temporada, y destaca también la labor de Juan Pérez y Rubén Martínez, sus dos compañeros bajo los palos.

El de Burgos opina que sus escuderos Aridane y David García "están haciendo muy buen trabajo y demostrando que son muy sólidos", algo que "viene de atrás, y los números hablan por sí solos", y subraya que "se compaginan, se conocen y se llevan a las mil maravillas, lo cual influye sin ninguna duda sobre el tapete".

"Además, todos los zagueros compiten entre ellos, lo que les obliga a jugar al máximo nivel siempre. No hay que olvidar que el entrenador se puede decantar por otros", destaca sobre los dos defensas centrales de Osasuna.

Herrera asegura que uno de los éxitos del buen año rojillo es que, "en cada entrenamiento, cada semana, los que se pelean el puesto muestran un gran empuje y muchas ganas por formar parte del once".

El dorsal número 1 destaca además la gran unión que hay entre los jugadores de Osasuna, que son una piña, dice, y comenta que "el buen ambiente que tenemos hace que todo sea más fácil. Nos llevamos bien y vamos de la mano juntos, luchando por el mismo objetivo. No hay grupos que actúen aparte o de forma independiente".

"Jugar y defender el escudo de Osasuna y vivir en Pamplona es tremendamente positivo. La gente es muy osasunista, siempre te anima. Cuando las cosas no han ido bien, la gente que te cruzas por la calle no te recrimina, sino que te apoya y te da ánimos para salir adelante", afirma Herrera sobre la fiel hinchada rojilla que espera con ansia volver a las gradas de El Sadar.

Y agrega de su evolución en Osasuna que durante 4 años ha "trabajado muchísimo" el juego con los pies "y poco a poco lo he ido mejorando", aunque reconoce que le falta adquirir "experiencia en la categoría, saber marcar los tempos y controlar mejor los 90 minutos".

"Cuando nos vimos últimos, supimos reaccionar. No bajamos la cabeza ni nos cruzamos de brazos; seguimos luchando a tope, y confiamos en las palabras de Jagoba Arrasate", cuenta, y apuna que "fue complicado, pero salimos y hemos logrado coger bastante aire para afrontar las ocho jornadas que faltan" con 34 puntos ahora en el casillero.

Asegura además que la plantilla "nunca" tuvo dudas del trabajo de Arrasate, del que indica que "sabe llevar muy bien al grupo" y trasmitir "la tranquilidad necesaria cuando las cosas van mal, por lo que valora que el club "hiciera público su apoyo al míster" porque eso "nos hizo creer más aún en nosotros mismos".

Del partido de este domingo ante el Elche, Herrera acepta que, en caso de ganar, "daríamos un gran paso hacia la permanencia", por lo que no duda de que irán "a por los tres puntos con la mayor de las ilusiones".

"Firmamos por conseguir la permanencia lo antes posible; eso es lo más importante. Si lo logramos y podemos seguir luchando por otros objetivos, será indudablemente una gran noticia", comenta, y señala que conseguir la octava posición les daría acceso a Europa League en caso de que el Villarreal ganase esta competición europea y el Barcelona la Copa del Rey ante el Athletic el próximo sábado.

Cada vez que los navarros logran un resultado positivo, el guardameta comenta que una de sus pequeñas manías es "mantener la misma dinámica y que la nueva semana sea muy parecida a la anterior".

Sobre la polémica ley que impide adelantarse de la línea de fondo cuando el jugador rival lanza un penalti, apuna que "así es el fútbol y hay que adaptarse" pero "no creo que el hecho de situarte un centímetro por delante de la línea te vaya a influir en parar el penalti. Sí me parece valorable en el caso de que te adelantes un metro".

Y sobre la remota posibilidad de vestir los colores de la Selección Española este verano en la Eurocopa admite que "no hay nada imposible" pero "no es un objetivo que me plantee, ni algo que me presione o me enfade. Creo que hay porteros españoles muy buenos como Edgar Badía, Guaita o Aitor Fernández. No tengo por qué ser únicamente yo, muchos otros se lo merecen igualmente",