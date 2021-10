Serafín Zubiri cerrará el año del Centenario

Con él comenzó la celebración del Centenario y con él se iniciará la clausura del mismo. Serafín Lizoáin Vidondo (20 de abril de 1964), más conocido como Serafín Zubiri, puso el alma a un himno llamado 'La voz de una afición' y eso es precisamente en lo que se convirtió el conocido cantante navarro cuando el pasado 24 de octubre cantó en la celebración de la efeméride rojilla ante una grada huérfana por el coronavirus. Este viernes, ante el Granada, será diferente.

Cabe recordar que la canción interpretada por el artista pertenece a Carlos Lázaro y su producción, en Madrid, antes de verse aplazada por la pandemia, corrió a cargo e Tato Latorre. 100 años de historia rojilla condensados en 4 minutos de canción con los que podrá deleitar a la parroquia rojilla en directo.

Al no haber público en las gradas aquel pasado 24 de octubre, hubo que recurrir a las redes sociales para encontrar las sensaciones que dejó el himno ad hoc creado para la ocasión (el del maestro Turrillas sigue siendo el oficial). Comentarios de diversas opiniones que, aun así, no pudieron reconocer in situ la labor del artista ni el esfuerzo del club por dar visibilidad al Centenario dentro de las posibilidades que permitía la pandemia por entonces.

En esta ocasión, Zubiri, acompañado de su incondicional Pipper –su perro guía–, no estarán ubicados en la grada, como hace un año, sino que serán el foco de atención de los aficionados al actuar desde el centro del campo, instantes antes del comienzo del choque.

Será de esta manera la oportunidad de que Serafín Zubiri se quite la espinita de no haber podido presentar en su día el tema en público y sentirse a su vez protagonista, tal y como lo hiciera el 13 de febrero de 1994 cuando realizó el saque de honor en el partido ante el Albacete en ese mismo estadio.

El hecho de que haya público "es lo que le va a aportar un ingrediente especial. El año pasado fue en una grada, este año va a ser en el centro del campo y va a ser uno de esos momentos bonitos para vivir", se sincera el artista, que reconoce que hace un año "tenía nervios, porque acababa de pasar el coronavirus y estábamos con esa incertidumbre e impone cantar en El Sadar con el campo vacío. Salió bien y emplazamos a hacerlo con publico, que era lo deseado".

Zubiri no puede ocultar la sensación de "estar viviendo un momento histórico del club de la tierra, que es una institución. Es muy emocionante con esa historia y ahora es un poco el colofón a un centenario raro, marcado por la pandemia, pero es un broche de oro".

No será la de este viernes la primera vez que actúe en un campo de fútbol, pero sí será su estreno en El Sadar con público. "Yo viví algo similar en el Bernabéu, en junio de 2001, que el Real Madrid había ganado la liga y yo canté para un disco. Hicimos una versión del We are the Champions en castellano. Tengo ya esa experiencia de cantar delante de tanta gente en un campo de fútbol, pero es la primera en El Sadar y eso es simbólico como navarro que soy y osasunista que me siento".

Uno de los deseos de Serafín Zubiri para este día es que la afición le acompañe en algún momento de la canción. "Me encantaría", admite "porque la canción lo vale, los estribillos están pensado para ello, porque son frases que van con contestaciones y sería genial que la gente se lo llevara aprendido para que me pudiera contestar".

Sin embargo, el cantante cree "que tendríamos que haberle hecho más difusión para que la gente se lo pudiera aprender para cantarlos todos en el campo. Deberíamos haber calentado más el tema para que la gente se lo aprenda y hacerlo más grandioso. E igual nos sorprendemos el viernes y la gente se lo sabe. Es complicado hoy en día que cale algo por la saturación de cosas que hay. No lo digo en tono crítico, pero muchas veces sin querer dejamos pasar cosas y a lo mejor no fijamos la atención en determinados detalles. Pero es una apreciación subjetiva mía".

Serafín, que ensaya este jueves en El Sadar, no puede esconder la satisfacción que le produce que el equipo marche en quinta posición, un aliciente para que se pueda "disfrutar mucho más" el cierre del Centenario.

Por último, el cantante bromea al recordar que después de cantar, Osasuna superó al Athletic y consiguió la victoria. "Firmaría uno igual pero va a ser mejor. Osasuna va a meter algún gol más y por supuesto va a ganar al Granada", concluye.





11 jugadores y 11 banderas



Además, 11 jugadores que han vestido la elástica de Osasuna en su centenaria historia, saltarán al césped ondeando banderas con los once escudos que ha ido teniendo el club navarro a lo largo de sus 100 años de vida.

Lucrecio Luquin, Patxi Puñal, Miguel Flaño, César Palacios, César Cruchaga, Javier Castañeda, Eugenio Bustingorri, Pedro Mari Zabalza, José Manuel Echeverría, Enrique Martín Monreal y Patxi Iriguíbel irán acompañados por once representantes del fútbol base. Cabe destacar que al acto estaba invitado Juan Carlos Unzué, pero que por motivos de agenda le será imposible asistir.

Por último, una bandera de ochenta metros de longitud se lucirá a lo largo de la grada lateral –situada enfrente de la boca de vestuarios– para aprovechar el tiro de la televisión.