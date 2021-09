"La transición hacia la nueva movilidad no es el futuro, es ahora"

La reciente creación de su equipo de trabajo constituye el impulso definitivo al proyecto de Mubil, centro de referencia de nueva movilidad, que este mismo año inauguraba su sede provisional en Tolosa. Hablamos con su directora general, Ane Insausti, la víspera de la celebración de la primera edición de los Mubil Mobility Awards. Unos premios que buscan impulsar ideas innovadoras relacionadas con la nueva movilidad. Han sido seis los proyectos seleccionados, entre los que se encuentran dos proyectos guipuzcoanos, y los ganadores se darán a conocer este lunes a partir de las 16.30 en Tabakalera. El evento se podrá seguir en streaming.

A estas alturas ya nadie duda de que debemos cambiar nuestros hábitos y también nuestra forma de movernos. Escuchamos que la transición hacia la movilidad sostenible es necesaria. ¿En qué situación nos encontramos en la actualidad?

En primer lugar, destacaría que a raíz de la pandemia la conciencia social hacia la movilidad sostenible ha aumentado de forma significativa y no solo a nivel social, sino también a nivel empresarial; y es que ahora ya podemos decir que la movilidad sostenible forma parte de la estrategia de las empresas, una pieza fundamental que facilitará que ocurra la transformación. La transformación es algo que tiene que hacerse sí o sí y podemos decir que ahora mismo la ciudadanía está convencida de que así debe ser. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en agosto, pone de manifiesto que las medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases probablemente no van a evitar que en las siguientes dos décadas aumente la temperatura global en 1,5 grados. No obstante, soy positiva porque hay conciencia hacia el cambio y estamos en un punto de gran aceleración.

Ha dicho en alguna ocasión que vivimos un momento de no retorno.

Efectivamente, y cada vez hablamos menos de cambio futuro porque el cambio es ahora. Vivimos un punto de inflexión en el que no hay retorno.

La presente edición de la Semana Europea de la Movilidad pone el foco en la necesidad de apostar por un modelo de movilidad no solo sostenible, sino también saludable y seguro. En ese contexto, ¿el futuro será eléctrico?

La electrificación de todo tipo de vehículos es una pieza clave cuando hablamos de nueva movilidad. Con esto me refiero al motor de propulsión eléctrica. En cuanto a si el vehículo será alimentado exclusivamente por baterías, la tecnología más extendida en la actualidad, o generará la electricidad para su alimentación a través del hidrógeno, una fuente de energía muy en boga y que todo apunta a que va a ser una de las soluciones, es lo que tendremos que ver. Tengo claro que cada una de estas tecnologías va a tener su nicho de mercado. En el caso de las baterías, tienen dos hándicap: la autonomía y el tiempo de carga. El hidrógeno, por su parte, no tiene dichos hándicap, pero es una tecnología en vías de desarrollo, menos madura, y tiene un elevado coste en la actualidad. De lo que no hay duda es de que los vehículos estarán electrificados.



El objetivo principal es que Euskadi se convierta en referente de nueva movilidad y para ello Mubil pretende impulsar el desarrollo de tecnologías, ayudar a que se genere un tejido empresarial, apoyar a aquellas empresas que ya llevan muchos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad y, por último, fortalecer el ecosistema que ya tenemos en torno a la nueva movilidad.

La de Mubil se trata de una apuesta no solo de territorio, sino de país que va en consonancia con las directrices europeas€

Mubil nace en el marco del proyecto Etorkizuna Eraikiz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y su vocación es la de ir más allá, trabajando desde aquí y hacia fuera, con una perspectiva internacional.

¿En qué fase se encuentra el proyecto de Mubil en la actualidad tras abrir este mismo año las puertas de su sede provisional de Tolosa?

Desde que en febrero inauguráramos la sede provisional de Tolosa, un hito importante para el impulso del proyecto ha sido completar el equipo de trabajo con nuevas incorporaciones. Estoy muy satisfecha con el equipo que hemos conformado y ahora toca seguir trabajando. Por otra parte, ya está a pleno rendimiento el laboratorio gestionado por Cidetec. Poner en marcha unas instalaciones punteras como las que tenemos en Usabal ha sido un reto y también un lujo, y ahora que ya está operativo el objetivo es sacarle el máximo partido. En cuanto a los ámbitos de formación, emprendimiento y living lab que promovemos desde Mubil, hemos llevado a cabo iniciativas durante este año y seguimos trabajando en estas líneas.

Los Mubil Mobility Awards nacen con el objetivo de promover el emprendimiento, integrando nuevas ideas de movilidad al ecosistema de Mubil. En total se han presentado 28 ideas, una cifra muy positiva para ser la primera edición, y de estas han pasado seis a la final, que se celebrará mañana en Tabakalera a partir de las 16.30. Otra iniciativa importante para nosotros es la celebración de la tercera edición de la feria Go mobility by Mubil que se celebrará en el 2022, una edición que preparamos con mucha ilusión porque supondrá la consolidación de la feria de Mubil.

¿Para cuándo la sede de Eskuzaitzeta?

En este momento estamos finalizando la redacción de obra y el siguiente paso será licitar la construcción de obra. Las fases del proyecto están cumpliendo sus tiempos y de seguir así tendremos sede para el año 2023.