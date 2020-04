Premios Bacchus: muchos galardones y nombres del vino

Pero hubo más datos aparte de los Gran Bacchus. 179 vinos fueron reconocidos con el Bacchus de Oro (calificación superior a 88 puntos) y 278 con el Bacchus de Plata (calificaciones entre 84 y 88 puntos). En el medallero, las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Rioja obtuvieron 45 y 43 galardones, respectivamente. Por su parte, Rías Baixas encabezó el ranking de blancos con 27 puntos y Jerez-Xeres-Sherry el de generosos, con 16 reconocimientos.

Por comunidades, Castilla y León consiguió el mayor número de galardones (84), seguida de Castilla La Mancha (51), La Rioja (43) y Galicia (41). 59 Indicaciones de Origen fueron premiadas, procedentes de quince Comunidades Autónomas. En los Bacchus también hubo vinos internacionales de 16 países diferentes: Portugal, República Checa, Suecia, Túnez, Uruguay, Perú, México, Italia, Francia, Eslovaquia, Alemania, Argentina, Australia, Brasil y Chile, además de España.

Respecto a los Bacchus de Oro, hay un vino de Euskal Herria, Faustino Crianza Serie Magna 2017, y cuatro pertenecientes a la D.O. Navarra: La Calma Mágica Blanco, de Anecoop Bodegas; Dominio de Unx Garnacha Blanca Sur Lie 2019; Laderas de Inurrieta 2017; e Inurrieta Mimao 2018, ambos de Bodegas Inurrieta. También hay dos vinos de la D.O. Rioja, que son Vallobera Crianza 2017, de Bodegas Vallobera, y Cosme Palacio Reserva, de Grupo Bodegas Palacio 1894, ambas bodegas situadas en Laguardia.

Dentro de los Bacchus de Plata, de la D.O. Navarra se encuentran Unsi Terrazas Blanco 2018, de Anecoop Bodegas; Pagos de Araiz Rosé 2019 y Pagos de Araiz Roble 2017, ambos de Bodegas Pagos de Araiz; Inurrieta Puro Vicio 2017, Altos de Inurrieta 2015 e Inurrieta Coral 2019, los tres de Bodega Inurrieta; y Pink Pearl, Sardasol Rosado de Lágrima y Sardasol Tinto, de Viñedos y Bodegas Alconde. Por último, de la D.O. Rioja, Faustino I Gran Reserva 2010, de Bodegas Faustino, y Palador Reserva 2015, de Bodegas Valdelana.

Nombres propios

En el jurado tomaron parte más de 80 catadores procedentes de todo el mundo, incluyendo sumilleres, Masters Sommelier, Masters of Wine, responsables de compras, críticos especializados y responsables de instituciones vitivinícolas a nivel mundial, cuya presencia avaló la calidad de este concurso. Algunos de los nombres más importates fueron Andrew Howard, responsable durante 32 años de Marks and Spencer; Ed Adams, Master of Wine; Eric Zwiebel, Master Sommelier francés; Sarah Jane Evans, Master of Wine inglesa; Rasmus Marquart, nombrado mejor sumiller de los Países Escandinavos en 2019; y Harriet Tindal, Master of Wine irlandesa. A esta serie de nombres hay que añadir los de muchos periodistas y críticos gastronómicos en general.

En este panel de catadores Bacchus 2020 también hubo una presencia femenina muy importante, con Agnes Herczeg (Hungría), consultora vinícola y asesora líder de bodegas húngaras; Beata Gaweda (Polonia), propietaria y directora importadora de Vini e Affini, y dueña de dos tiendas Wine Corner en Varsovia; Heidi Makinen (Filandia), ambassador Viinitie y Advanced Sommelier, que es un título importante; Illona Grau (Suiza), productora y Brandmanager Vino & Cerveza Paul Ullrich; Kathrine Larsen (Dinamarca), Master Sommelier; Sarah Jane Evans (Reino Unido), Master of Wine y una de las grandes del mundo del vino; Miranda Beems (Países Bajos), Senior Buyer de Delta Wines; Anneke Staals (Países Bajos), Wine category manager; Edita Durcova (Eslovaquia), enóloga e importadora de vinos Vinalma; Rocío Amador, enóloga mexicana; Elizabeth Gabay, Master of Wine y consultora; Emmeline Zufrey (Suiza), enóloga, periodista y secretaria de Vinofed; y Cristina Pandolfi, consultora de vinos argentina.

Decir también que hubo dos apellidos euskaldunes destacados. Uno es el de Pablo Ugarte (Chile), Director de los Catad'Or Wine Awards de Santiago de Chile, y el otro el de Carlos Arbazúa (Brasil), director de la Asociación Brasileña de Enología.

Del resto de catadores, citaremos a José Casal del Rey, director del curso de Sumilleres; Custodio López Zamarra, antiguo sumiller de Zalacaín; Javier Gila, presidente Asociación Madrileña de Sumilleres; Bartolomé Sánchez, periodista, decano hoy de la prensa gastronómica del vino; Guillermo Cruz, sumiller del restaurante Ambivium; Salvador Manjón, editor de La Semana Vitivinícola; Federico Oldenburg, periodista freelance; Jorge Navascués, uno de los jóvenes más importantes del vino que hay hoy en la península, asesor técnico de la bodega Contino y miembro de la junta directiva de la Unión Española de Catadores; e Ignacio de Miguel, miembro de la junta directiva de la Unión Española de Catadores entre otros.