Con estilo propio

Los vinos DO Navarra tienen influencias de los climas mediterráneo, continental y atlántico.

Los vinos DO Navarra tienen influencias de los climas mediterráneo, continental y atlántico. Unai Beroiz

Navarra es una de las zonas del Estado que más destacan por su tradición vitivinícola.

Desde la Montaña hasta la Ribera, apenas discurren cien kilómetros en los que se aprecian distintos climas, suelos y variedades que se combinan para aportar las notas necesarias y así conseguir los afamados rosados, unos blancos extraordinarios y sus emocionantes tintos. Un verdadero universo lleno de diferencias y contrastes.

Una de las razones tiene que ver por la ubicación incomparable de Navarra, justo en el lugar en el que se sienten las influencias de los climas mediterráneo, continental y atlántico. Basta moverse unos pocos kilómetros para que el equilibrio de estas tres influencias se modifique, se altere y cambien las condiciones climáticas y, con ellas, las consecuencias que se derivan en los productos de la tierra. El relieve también es muy diferente de un punto a otro, desde las anchas riberas del Ebro a las laderas que se descuelgan de mesetas, y el conjunto es de una variedad asombrosa.

La denominación es la suma de más de 75 años de buen hacer vitivinícola ligado a la innovación, dinamismo y a la firme apuesta por la calidad de los vinos. Más de 10.000 hectáreas que aglutinan a más de un centenar de bodegas que demuestran día a día con su esfuerzo y trabajo, la búsqueda de la excelencia en esta tradición milenaria.

Las dos variedades tintas, Tempranillo y Garnacha, dominan casi el 70% de la viña vendida bajo la DO Navarra, aunque eso sí, la primera sola, produce más de 33 toneladas de uva al año.

Dentro de las variedades tintas la DO Navarra también cuenta con una destacada presencia de Cabernet-Sauvignon y Merlot, variedades tintas de origen francés, procedentes de la región de Burdeos, que se introducen a finales de los años 80 y que conjuntamente representan alrededor del 30% -un 16,04% de C. Sauvignon y un 14,6% de Merlot- de la superficie total de la DO.

En las blancas destaca el Chardonnay, la variedad de uva blanca de origen borgoñón (Francia) y la más internacional de las uvas blancas. En la Comunidad Foral, su introducción data de los años 80 y en apenas dos décadas se ha convertido en la variedad blanca dominante en la región y seña de identidad del vino blanco navarro.

En definitiva, los vinos con Denominación Origen se convierten en grandes aliados de las reuniones familiares y de elaboraciones culinarias tradicionales y modernas, gracias la gran variedad y calidad que ofrecen las bodegas navarras.





VINOS RECOMENDADOS



ILAGARES ROSADO GARNACHA

Bodega: Bodegas san Martín.

Cata: Vino rosado de color rosa frambuesa, briullante y de marcada tonalidad violácea con aroma intenso, frutal (fresa, cítricos,...) y dulzón (golosinas, caramelos,...). Boca fresca, intensa, con buen equilibrio entre fruta fresca y el carácter dulzón que trae recuerdos a golosinas de fresa.

Perfecto para maridar entremesos fríos, arroces, paellas, pastas, carnes blancas y todo tipo de pescados.

OCHOA MOSCATEL

Bodega: Bodegas Ochoa.

Cata: Un clásico que no puede faltar en tu nevera en estas fechas tan señaladas. Vino dulce de vendimia tardía con unos aromas que alegran el alma. Acompaña muy bien las sobremesas con turrón, polvorones o bombones. Aunque uno de los maridajes favoritos es con el Roscón de Reyes.

Observaciones: "En nuestra familia Ochoa es tradición beber 12 sorbos de Ochoa Moscatel en las campanadas de Nochevieja. ¡Únete a la tradición!".

INURRIETA MIMAÒ

Bodega: Bodega Inurrieta.

Cata: Con la mejor selección de garnachas se elabora solo en años excepcionales. Color profundo, vivo e intenso. Muy aromático, con predominio de notas florales y frutales y un delicado fondo mineral arropado por las excelentes maderas usadas. Contundente y vivo en boca, untuoso y amplio, con madurez, pero con frescura. Evolución deliciosa, fundente y densa. Final muy largo, mineral y frutal, muy "garnacha".

Premios: Medalla de Oro en Mundial de Bruselas 2020, Medalla de Oro-Mundus Vini 2020, Medalla de Oro-Bacchus 2020, Medalla de Oro-Challenge Int. du Vin 2020, etc.

INURRIETA ORCHÍDEA

Bodega: Bodega Inurrieta.

Cata: Elaborado con uva Sauvignon Blanc. Destaca su color amarillo verdoso brillante y cristalino. Sus aromas deliciosos y varietales, en una nariz franca y muy compleja (piña, fruta de la pasión, pomelo y boj), se refuerzan en una boca tremendamente untuosa.

Premios: Medalla de Oro en Concours Mondial du Sauvignon 2020, Mejor Vino Blanco sin Madera-Cofradía del Vino de Navarra 2020, Medalla de Plata-Mundus Vini 2020, Medalla Plata-Challenge Int. du Vin 2020, Medalla Plata- en Decanter 2020, 95 Ptos-Guía de Vino, 90 Ptos-Wine Up 2020, 90 Ptos Guía Intervinos 2020.

PRÍNCIPE DE VIANA 1423

Bodega: Bodegas Príncipe de Viana.

Cata: La Joya de la corona, Un paso más allá si lo que quieres es desmarcarte de lo convencional. La representación máxima de todo lo que un comensal se puede encontrar en una celebración navideña. Un reserva elaborado con tempranillo y garnacha, sugerente en boca, capaz de mostrar en su recorrido por el paladar la intensa presencia de la fruta integrada a la perfección con la barrica. Con gran futuro, de larga vida, agradable y retrogusto de gran complejidad y persistencia. Perfecto para acompañar el asado navideño, un buen chuletón o incluso un plato de legumbre.

8A LA FOTO DE 1938

Bodega: Bodegas Ochoa.

Cata: Un vino crianza que hace homenaje a la amistad. Un vino hecho pensando en los amigos, porque cuando te juntas con ellos no se habla de vino pero sí se tiene una copa de vino rico, fácil de beber, pero con cuerpo para picotear, comer o seguir charlando. De esos vinos que dices, ¡uy! si se ha terminado ya la botella. En la etiqueta está Adriano Ochoa (4ª generación de la familia) con su cuadrilla de amigos, porque hasta en los momentos difíciles encontraban momentos para reír, tomarse unos vinos juntos. Brindemos por las cosas que no cambian con el paso de los años.

OLIMPIA, LEGADO DE FAMILIA

Bodega: Bodegas Olimpia.

Cata: Vino elaborado con uva garnacha con una crianza de 10 meses en barricas de roble navarro.De color rojo rubí con ribete granate, capa alta, brillante y con lágrima densa. En nariz es de intensidad alta. Aparecen notas de fruta roja madura, flores azules y especias sobre un fondo torrefacto. En boca es potente, sabroso, amplio, con cuerpo y con tanino marcado. El retronasal es largo y nos devuelve las notas frutales. Ideal para acompañar potajes y carnes a la parrilla.

LA MATACALVA GARNACHA DE MONTAÑA

Bodega: Bodegas San Martín.

Cata: Capa media, tonalidad rojo cereza. Aroma sutil, elegante y suave con notas florales de violeta, frutos rojos /frambuesa, fresa) y fondo de plantas aromáticas. Muy varietal. En boca tiene un caracter predominantemente fresco, buena acide, finura y paso ligero. Siempre marcado por la frutosidad y tanino dulce de la garnacha.

PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN LIMITADA

Bodega: Bodegas Príncipe de Viana.

Cata: Tres variedades de tres viñedos diferentes para este crianza especial. Sorprende su explosiva fruta roja y negra junto con elegantes notas de madera, suaves tostados y matices de vainilla aportando al conjunto una complejidad única. Destaca en su retrogusto y buena estructura que hace que potencie los sabores contundentes de los quesos curados y semicurados. Además marida perfectamente con carnes rojas y embutidos.

PRÍNCIPE DE VIANA CHARDONNAY

Bodega: Bodegas Príncipe de Viana.

Cata: La elegancia y frescura de la firma. Es uno de esos vinos en los que la sencillez y una cuidada elaboración son la clave de su elegancia. de gran expresividad aromática, con intensos y frescos aromas cítricos y tropicales con matices de vainilla procedentes de su tiempo en barrica. Nuestro Príncipe de Viana Chardonnay es un vino para disfrutar en cualquier momento del día, el compañero perfecto de steak tartar, risottos, caldereta de pescado, pasta al estilo oriental o incluso con ostras Guillardeau con salsa de lima.

INURRIETA CUATROCIENTOS (CRIANZA)

Bodega: Bodega Inurrieta.

Cata: Elaborado con cabernet sauvignon (66%), merlot (23%), graciano (5%) y syrah (6%), uvas cultivadas a 400 metros de altitud y que maduran lentamente durante 14 meses en barricas de roble francés Allier y americano. Elegante en nariz, combina notas de frutos rojos y especias con una fina y perfumada madera. En boca es vivo y equilibrado aportando frescura y carnosidad con taninos bien maduros.

Premios: Medalla Oro en Mundus Vini 2020, Medalla Plata-Challenge Int.du Vin 2020, Medalla Plata-Concurso Int. Bacchus 2019, Medalla Plata-Concurso Int. Mundus Vini 2019.

PRADO DE IRACHE 2018

Bodega: Bodega Pago de Cirsus.

Cata: Este vino surge de los mejores viñedos de pago, es mezcla de 80% Tempranillo, 10% Cabernet Savignon y 10% de Merlot. Tono granate intenso, aromas a frutas rojas maduras con matices de roble nuevo. Goloso y aterciopelado. Perfectamente ensamblado con excelente persistencia en boca y largo postgusto. El Vino de Pago de Bodegas Irache.