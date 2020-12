Navarra mantiene sus cuatro restaurantes con estrella Michelin

Pamplona –Los cuatro restaurantes navarros galardonados con estrellas Michelin revalidaron ayer sus distinciones, en una gala digital retransmitida en directo desde Madrid.

Además de la incorporación de El Merca'o a los Bib Gourmand 2021, la prestigiosa Guía Michelin confirmó las dos estrellas del Molino de Urdániz de David Yárnoz, y de una estrella para Rodero de Koldo Rodero, La Biblioteca de Leandro Gil y Europa de Pilar Idoate.

Europa mantiene la estrella desde 1992, 28 años bajo los fogones de Pilar Idoate. El grupo Idoate engloba además de Europa restaurantes como Alhambra y el Merca'o y cuentan con 80 trabajadores en su plantilla.

Juan Mari Idoate, hermano de la chef y gerente del grupo, afirma que "es una noche que se vive con mucha intensidad ya que sabemos lo importante que es la estrella y estamos muy sensibilizados con no perderla. Si la mantenemos, desde hoy empieza un nuevo reto, las estrellas se consiguen cada año".

Idoate narra cómo los inspectores encargados de dar las estrellas valoran desde el trato telefónico o el aperitivo inicial, hasta la limpieza de los baños o el papel de la pared. "Son cosas en las que los inspectores se fijan y de las que los cuatro hermanos nos preocupamos. Qué bien que tenemos inspectores para no bajar la guardia."

David Yárnoz, chef de El Molino de Urdániz se ha mostrado agradecido por sus dos estrellas, siendo el único restaurante de Navarra con tal distinción. "Revalidar las estrellas un año más y en un año tan complicado es una gran alegría".

En un año tan difícil para la restauración como el 2020, donde han estado más de 9 meses cerrados, el mantener una estrella se valora mucho más. "Una alegría inmensa, la mayor satisfacción que podemos llevarnos ese año, un regalo que invita a seguir luchando, a seguir motivados, despierta una ilusión permanente", añade Juan Mari Idoate.

A pesar de que la realidad es incierta, Yárnoz ha querido destacar que "los restaurantes trabajamos mucho y muy duro en tomar las medidas necesarias para que sea seguro".

Ambos restaurantes se encuentran en cocina desde ayer lunes preparándose para abrir ya el jueves 17.

"Hoy es un día muy feliz, volvemos a abrir el jueves y encima nos dan una estrella. Es algo de llorar. El año más emocionante de la estrella", añade Idoate.

Bib GourmandEsta distinción reconoce desde 1996 a aquellos establecimientos que destacan por una muy favorable relación calidad/precio. 53 restaurantes se unen a esta lista que suma ya 300. Este año, el pamplonés El Merca'o, se ha unido a los cuatro restaurantes navarros que ya tenían esa distinción: Ábaco, Venta de Ulzama, Arotxa y Donamaria'ko Benta.

Jorge Ochoa, cocinero de El Merca'o, narra cómo para ellos ha sido totalmente inesperado, "no es algo que busquemos, pero una distinción de este tipo se agradece. Es algo que ha llegado por el trabajo".

"Llevamos abiertos desde 2008 y no pensábamos entrar en ninguna lista dado que no podemos entrar en la guerra de las estrellas, por no poder ofrecer la calidad mínima requerida al servir a un volumen de personas tan grande". Entrar en esta Bib Gourmand es un empujón que hace que reabran con ilusión.

"Es un incentivo de la distinción y la responsabilidad. Creo que la distinción va a suponer por nuestra parte más ganas de trabajar y para el restaurante va a ser bueno. Se identifica el valor de Michelin con calidad. Seguro que va a ser un cambio a mejor".

El hecho de que haya nuevos restaurantes entre los Bib Gourmand significa que "pese a todas las dificultades de este año, restaurantes e inspectores han trabajado muy bien", aseguraron durante la gala.

Las Estrellas En total, la guía recoge 11 restaurantes con tres estrellas Michelin, 38 con dos (tres nuevos), 203 con una (21 nuevos), 300 con el sello Bib Gourmand (53 nuevos, de los que 47 están en España, cinco en Portugal y uno en Andorra), 880 en la categoría El plato Michelin (105 nuevos por "una cocina de calidad") y 21 con la nueva estrella verde.

Culler de Pau (O Grove, Pontevedra), Bo.TiC (Corçà, Girona) y Cinc Sentits (Barcelona) logran su segunda estrella en la "Guía Michelin España & Portugal 2021" y se suman a los 38 que ya hay en la Península, incluyendo España y Portugal.

Además, 21 consiguen su primera estrella y 21 se incorporan a la nueva distinción, la estrella verde Michelin.

Hoy saldrá a la venta la publicación en papel de la nueva Guía que, tiene un crecimiento "razonable" de biestrellados, "alto" de primeros nuevos "brillos" y estrena una nueva distinción: la estrella verde que premia a los restaurantes por su sostenibilidad y la toma de conciencia con iniciativas, 21 en esta edición.

Sobre la pérdidas de distinciones que afecta a siete restaurantes de España y uno de Portugal, más allá de las que corresponden a cierres definitivos, ha trascendido que se retira la estrella a Álbora (Madrid). Los que, por motivos diversos, aún no han reabierto por la pandemia, aparecen con la acotación "cerrado temporalmente a causa del covid-19".