Verleal ficha al chef Ander González para revolucionar el mercado de las verduras congeladas

Verleal, la marca de verduras congeladas de Congelados de Navarra que nació para revolucionar el mercado de las verduras congeladas, ahora pretende revolucionar el sabor junto con el popular cocinero vasco Ander González, convirtiéndole así en su asesor gastronómico durante el próximo año.

"Esta colaboración surge por la motivación de poner un producto de la máxima calidad en las mejores manos con el objetivo de descubrir a nuestras consumidoras la versatilidad y el increíble sabor de los productos Verleal" comenta Myriam Ariz, directora de marketing e I+D de Congelados de Navarra.

Ander González (San Sebastián, 1977) es un reconocido chef vasco cuya trayectoria está marcada por una amplia experiencia en la gastronomía de nuestro país. Es presentador del programa diario "A Bocados" de la EITB, ha colaborado con el Basque Culinary Center, es dueño del restaurante donostiarra Astelena (1 Sol Repsol) y asesor gastronómico de La Jarana Taberna del Hotel Plaza Lasala, ubicado también en San Sebastián.

Ha cocinado su éxito a fuego lento y su saber hacer de la gastronomía vasca le convierten en la persona ideal para trabajar mano a mano con las verduras de esta marca navarra de primera calidad.

"Mi cocina encaja a la perfección con Verleal porque sus verduras representan lo mejor de la tierra navarra de la forma más sencilla, natural y versátil posible, al igual que mis recetas. Los que dicen que comer verduras es siempre lo mismo y que las verduras congeladas no son frescas o no tienen las mismas propiedades se equivocan. Hay infinidad de platos y variantes que se pueden cocinar con tan solo un único producto y crear platos, o más bien experiencias gastronómicas increíbles. Aunque para ello es fundamental la calidad de la materia prima y con Verleal está garantizado", afirma el chef.

Comprometida con la tierra

Verleal es una propuesta actual y diferente, que respeta su entorno y a los productores locales y que ha llegado al mercado con el objetivo de ser una ayuda real y hacerles a nuestros consumidores la vida fácil para comer sano, rico y saludable. Este año se ha volcado con su tierra más que nunca al ser el patrocinador principal de Osasuna en el año de su centenario.

Sus productos están elaborados con ingredientes de la máxima calidad y sabor cultivados en su mayoría en los campos propios de la Ribera Navarra y Valle del Ebro por expertos agricultores que no dejan de investigar y hacer numerosas pruebas hasta dar con las mejores semillas y las mejores parcelas, combinación esencial para obtener verduras de la máxima calidad.

Una vez recolectadas en su momento óptimo, son elaboradas con la tecnología más avanzada y puntera de ultracongelación para maximizar la conservación de sus propiedades naturales y ofrecer productos de temporada durante todo el año. Se presenta en formatos prácticos y adaptados a diferentes momentos de consumo, con un packaging cuidado, moderno, sostenible y siempre comprometido con el medio ambiente.

Cuenta con 4 gamas de producto: Esenciales, pensada para cuidarte sin renunciar al sabor (champiñones, guisante fino, judía verde plana, pochas, menestra de verdura, etc.), Ayudas culinarias, verduras cortadas y listas para cocinar (pimientos, mezcla para sofrito, ajo picado, cebolla troceada, etc.), los platos preparados Al Momento, la opción más práctica para aquellos que quieren comer saludable y no tienen tiempo de cocinar (verduras al vapor, guisantes con jamón, pasta con verduras y pollo, etc.) y una propuesta Bio para los amantes de lo ecológico (guisante fino, judía verde redonda, salteado campestre, etc.).

Verleal cuenta con más de 20 referencias que se encuentran disponibles en alrededor de 1.000 tiendas.