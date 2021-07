Enoturismo en Pagos de Araiz, un plan perfecto para verano

La bodega Pagos de Araiz, situada en la ciudad medieval de Olite, ha retomado su oferta enoturística este verano tan atípico ofreciendo experiencias únicas y visitas exclusivas en su finca. El visitante puede disfrutar de la finca que la familia Masaveu adquirió en el año 2000 y que dio como fruto la construcción de esta bodega fundada en 2003 mientras saborea las diferentes variedades de uvas: "Queremos que el visitante pueda disfrutar los excelentes vinos blancos, rosados y tintos llenos de matices y personalidad que aquí se elaboran en un entorno privilegiado", explica Chelo Miñana, directora de Enoturismo y responsable de ecommerce de Masaveu Bodegas.

Esta bodega vanguardista de estilo château tiene una extensión de unos 14.000 metros cuadrados y la finca está formada por 400 hectáreas donde hay plantados 240 viñedos de distintas variedades de uvas (tempranillo, graciano, merlot, cabernet sauvignon y syrah). Estas plantaciones cuentan con una tecnología puntera de última generación que dan como resultado una elaboración media de 500.000 botellas anuales.

El mundo del arte y del vino están unidos mediante la colección de arte que se encuentra en el interior del edificio, la gastronomía que se puede degustar en sus instalaciones y los siete vinos que permiten crear recuerdos mágicos y compartir grandes momentos por los que brindar. También se puede disfrutar de la bodega de manera diferente, paseando en bicicleta entre sus viñedos con cata de vinos: "hay un vino para cada momento, y un momento para cada vino; la clave para disfrutar de la vida es saber escoger ambos", comentan desde la bodega.

Mejor vino rosado 2021

Pagos de Araiz Rosado ha sido escogido en la Selección de los Vinos DO Navarra en su decimotercera edición como mejor vino rosado 2021. También cabe recordar que el año anterior, Pagos de Araiz Roble fue seleccionado como Mejor Roble DO Navarra 2020.

Bodegas Masaveu, pasado con historia

La familia Masaveu comenzó a invertir en el sector vitivinícola en el año 1974 cuando adquirió Bodegas Murua, situadas en La Rioja. Sin embargo, las plantaciones de viñedo de la familia datan de mediados del siglo XIX en Castellar del Vallés, lugar de donde son originarios los Masaveu y donde Federico Masaveu Rivell inició sus primeros pasos en este sector que dos siglos más tarde continúan sus descendientes.

De entonces, Bodegas Masaveu ha ido creciendo y se ha convertido en todo un referente. Una de sus señas de identidad más destacadas es su filosofía medio ambiental y respecto a la tierra donde poseen sus propias plantaciones. Puede que sea ese uno de los secretos por los que cuentan con varias denominaciones de origen como Murua (DO. Rioja), Fillaboa (DO. Rías Baixas) y Pagos de Araiz (DO. Navarra). También cuentan con bodegas en Leda (Vino de la Tierra de Castilla y León) y Valverán (Asturias).

La mejor manera de conocer de primera mano el trabajo, la tradición, la innovación y el cariño que hay detrás de un vino es visitar su entorno y degustar sus tesoros líquidos. Para más información sobre la bodega, sus vinos y ver qué experiencias enoturísticas ofrecen en Pagos de Araiz visita https://www.bodegaspagosdearaiz.com/es/.