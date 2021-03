Verónica Forqué monta el espectáculo en el aeropuerto al olvidar su 'salvoconducto' para viajar

Verónica Forqué es conocida por su enorme y perpetua sonrisa, sin embargo, en ocasiones, las menos, también enseña los dientes. Así lo ha hecho en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez durante un tremendo enfado con un reportero de 'Viva la vida' que se la encontró mientras realizaba un reportaje sobre el cierre perimetral en el puente de San José.





Verónica Forqué no tiene justificante para viajar pic.twitter.com/ncIeQhJlVY — MaryGH2 (@Mary202085797) March 20, 2021

Maravillosa Verónica Forqué: "Tu estrés no me pertenece". ME LO TATÚO ???????????? pic.twitter.com/sR4Py85RyS — LaBitter (@LadyBitterKas) March 21, 2021

La artista, que debía viajar a Tenerife por trabajo, perdió los papeles con el periodista del programa de Telecinco al darse cuenta de que había. "No es el momento, go away", dijo Verónica Forqué, sin darle ni siquiera tiempo al reportero de hacerle una pregunta. "Pues por eso, para que no me molestes", insistió ante el reportero, la que incluso empujó. "No es el momento. ¿Tú entiendes el español? Go, go, go", advirtió la actriz. "Estoy hasta aquí, que tengo muchos problemas con los billetes".Minutos después, Verónica Forqué volvió al lugar donde se encontraba el reportero de 'Viva la vida' y le dijo, con su sonrisa y buen humor recuperado: "Ya se me ha pasado el mal humor. Qué mal momento. No tengo el papelito para que me dejen volar y aunque el señor agente... Hay unos muy monos y este es muy mono también. Claro, hacen bien, para que no nos colemos todo el mundo", recapacitó la actriz."Claro necesitan..., mira qué coleta lleva el policía, esa coleta no representa al cuerpo porque la lleva mal hecha", siguió explicando Verónica Forqué, sin siquiera dejar hablar al estupefacto reportero de Telecinco. "Guarda testimonio gráfico de este momento que es muy importante".El periodista le recordó a Forqué que solo quedaban diez minutos para su vuelo, y la actriz le reprochó, bromeando: "No me pongas nerviosa, tu estrés no me pertenece".