Una mujer da a luz sin saber que estaba embarazada

Reino Unido – Una británica de 28 años dio a luz de forma repentina cuando acudió a un hospital con dolores y sin mostrar síntomas de embarazo, según informó el diario Mirror. Tasha Davies aseguró que no tuvo vómitos ni interrupción de la menstruación, por lo que achacó su aumento de peso al confinamiento. "Estuve trabajando muchas horas desde casa durante el aislamiento, comí mucho y no fui al gimnasio, ni hice ningún ejercicio", explicó la mujer. Una hora antes de dar a luz, la mujer acudió al hospital quejándose por dolor abdominal intenso. "Las enfermeras me preguntaron si estaba embarazada y yo respondí que 'no'", recordó Davies. Sin embargo, cuando le dijeron que tenía que hacerse una prueba, se dio cuenta "de que realmente era posible", añadió. "Estábamos en un shock absoluto cuando llegó", confesó. Davies dio a luz a un niño que pesó 4,28 kilos al nacer y que han llamado Alexander. Tres días antes del nacimiento, Davies y el padre del niño, Martin Hern, compraron una casa. "Me fui a la cama y pensé que iría por el lavaplatos mañana", aseguró el hombre. "Pero, en cambio, fui al hospital y me enteré que iba a tener un niño", añadió. Mientras Davies estaba en el hospital, él compró ropa de bebé, pañales y todo lo necesario para un recién nacido.