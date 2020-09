Un insólito número de tortugas marinas llega a playas libanesas

Un número récord de tortugas marinas verdes, una especie en peligro de extinción, está anidando en las costas de Líbano, que se encuentran actualmente desiertas debido a las restricciones de movilidad decretadas para contener la pandemia de coronavirus. Mona Khalil, una libanesa de 72 años que dedicó más de 20 a salvaguardar los nidos de tortugas, aseguró que este año vio al menos dos decenas de nidos de tortuga verde (Chelonia mydas). "¡Es increíble!", expresó. "No habíamos tenido ese número en dos décadas. Es realmente algo importante para el mundo y no solo para el Líbano", añadió. Según la mujer, la pandemia y la crisis económica que atraviesa el país han sido la clave para ese incremento en la llegada de las tortugas marinas a las playas. En específico, a la playa de Al-Mansouri, al sur del país, en donde reside, ya que los complejos turísticos permanecieron cerrados durante todo el verano. "Apagaron las luces y recuperamos nuestras tortugas", aseguró. Sin embargo, no son los únicos quelonios que han llegado en gran cantidad a las playas libanesas. Miles de Caretta caretta, también conocidas como tortuga boba, han anidado a lo largo de las costas del país, según Ali Badreddine, consultor de un proyecto de conservación de tortugas marinas apoyado por el Ministerio del Medio Ambiente de Líbano.