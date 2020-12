Borrell acusa a Rusia de difundir que las vacunas occidentales convierten al ser humano en mono

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, criticó la "desinformación" y la "manipulación" de los medios estatales rusos a la hora de informar sobre las vacunas fabricadas por farmacéuticas occidentales, en particular en países en los que se venderá la vacuna rusa, la Sputnik V. "Se burlan abiertamente de las investigaciones de vacunas occidentales en medios de comunicación rusos y en algunos casos hacen afirmaciones absurdas como que estas vacunas podrían convertir a la gente en monos", afirmó Borrell, que expresó que esta actitud de cuestionar "infundadamente" estos fármacos en mitad de una pandemia "es una amenaza para la salud pública". Asimsimo, Borrell agregó: "Tales narrativas están dirigidas a países donde Rusia quiere vender su vacuna, Sputnik V", y señaló que esas medidas amenazan la salud pública en medio de la pandemia. "Organizaciones terroristas como Estado Islámico también han aprovechado la confusión por el coronavirus para difundir su propia propaganda. Ocuparse de la desinformación es una necesidad urgente", remarcó Borrell. El máximo responsable diplomático europeo reconoció que no se trata de un problema nuevo, pero "gracias a las posibilidades de Internet, se propaga más rápidamente que nunca". "Estados como Rusia y China están implicados activamente en estas actividades e intentan socavar y deslegitimar nuestros sistemas democráticos y los valores de libertad, pluralismo y controles y equilibrios en que se fundamentan", denunció. Asimismo, Borrell denunció que "los regímenes autoritarios han utilizado la lucha contra la desinformación como pretexto para limitar los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación". En respuesta, Borrell destacó la puesta en marcha de iniciativas de la UE como el Plan Europeo de Acción Democrática, el Sistema de Alerta Rápida o la cooperación internacional. "La UE protegerá la libertad de expresión y la libertad de prensa y responderá eficazmente a la desinformación", prometió.