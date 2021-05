Un hombre ayuda a su esposa a casarse con el amante de ella

Sapna Kumari, de Bhagalpur, en el estado de Bihar de India, se casaron en 2014 y tuvieron dos hijos juntos, pero al cabo de los años ella se acabó por enamorar de otro hombre, con el que empezó una relación extraconyugal. En un primer momento el esposo, Uttam Mandal, se enfadó por esta infidelidad, pero acabó por comprender que su esposa se había enamorado de otra persona. "Me enojé y me entristecí durante algún tiempo, pero decidí buscar una solución", dijo el esposo a la cadena ETV Bharat. "Las vidas de tres personas se habrían destruido si no hubiera hecho esto. Esta fue la única solución. Ahora todos podemos ser felices", dijo sobre su decisión de ayudar a su mujer a casarse con el amante. Y así lo hizo, porque fue el esposo el que habló con su familia y con la de ella, para que acabaran por aceptar el nuevo enlace y a la nueva pareja de Sapna. Además, fue el marido el que organizó su boda en un templo de Durga en Sutanganj, Bihar, e incluso les dio su bendición en el momento del enlace.