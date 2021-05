Una mujer da a luz a su decimosexto hijo y todos sus nombres empiezan por la letra C

Carlos y Patty Hernández están de enhorabuena. Esta pareja de Charlotte (Carolina del Norte, EEUU) acaba de tener un hijo. La historia no sería noticia de no ser que se trata... de su decimosexto vástago. Tal y como recoge el Mirror, la pareja siguió además una tradición: que el nombre del bebé empiece por la letra C. Se trata de una decisión tomada por Patty, para homenajear a su marido. Así, el nuevo bebé se llama Clayton. Pero Patty reveló que ella y su esposo habían tenido problemas para pensar en un nuevo nombre que comenzara con C antes de que naciera el último hijo. Según declaró al Mirror: "No podíamos encontrar un nombre y luego Clayton simplemente se apareció en mi cabeza". "Todos los niños tienen nombres que comienzan con C y queríamos seguir así. Mi esposo se llama Carlos... es un homenaje a él", dijo la mujer, que añadió que su último embarazo fue el más difícil hasta el momento, aunque a pesar de todo todavía está abierta a tener más hijos. La pareja gasta unos 750 euros cada 15 días solo en comida, pero no tienen ningún tipo de ayuda estatal. Ambos ganan lo suficiente con su negocio de limpieza para pagar sus facturas, y esperan que su hijo mayor, Carlos Jr, de 13 años, pronto pueda ayudar en la empresa familiar. La pareja, que nunca ha usado anticonceptivos, también tiene tres pares de gemelos, Carla y Caitlyn, de 10 años; Calvin y Catherine, de seis; y Caleb y Caroline, de tres. El resto de los niños son: Christopher, 11; Cristian, 9; Celeste, 8; Cristina, 7; Carol, 4; Camilla, 2; Charlotte, 1 y Crystal, 1.