Lydia Lozano mete la mata y anuncia por error la muerte del torero Manzanares con siete años de retraso

No es la primera y, está por ver, quizá tampoco sea la última. Lydia Lozano ha vuelto a cometer una metedura de pata en directo, esta vez en la tarde de este lunes en Sálvame, al anunciar la muerte del torero José María Manzanares. La colaboradora ha empezado el programa muy contenta porque el martes le van a poner la vacuna del coronavirus, sin embargo, la sonrisa se le ha congelado después de tener un lapsus y dar la noticia del fallecimiento de un torero que llevaba muerto siete años.

Lozano ha interrumpido a Kiko Matamoros para dar una noticia: "Ha muerto Manzanares. Ha muerto esta mañana", decía Lydia. El ex de Makoke, muy amigo de la familia del torero, preguntaba sobresaltado: "¿José Mari hijo?". "No, el padre", respondía su compañera. "Pero si el padre murió hace un montón de años. Se me ha salido el corazón, porque yo quiero mucho a José Mari", decía Kiko Matamoros tras la equivocación de su compañera.

Para confirmar la noticia que había leído y aclarar si se trataba del hijo, Lydia Lozano salía del plató y empezaba a hacer llamadas, ha informado Telecinco. Un momento en el que la tensión se ha adueñado del plató y de Kiko Matamoros, quien se ha llevado un buen disgusto: "Espero que sea mentira, me ha subido la tensión", decía el colaborador, al existir la posibilidad de que hubiera fallecido el hijo del torero.

En pleno revuelo, la sobrina de Isabel Pantoja ha recibido un mensaje en directo de la familia de José Mari Manzanares: "Me ha escrito su hermana y me ha dicho que ayer cortó una oreja y que, dentro de lo que cabe, pobre Lydia, que habrá sido un bulo". "Me había saltado la noticia por Google y una persona me lo ha dicho", trataba de explicarse Lydia Lozano. "Entre los que matamos y los que resucitamos. Hay que tener más rigor", reclamaba Matamoros, en velada referencia a la noticia sobre la hija del cantante Albano que difundió la colaboradora, quien negó durante años que la joven estuviera muerta.

"Quiero pedir perdón a José Mari Manzanares. Pido perdón, lo siento mucho", decía Lydia. "No están enfadados ni nada, pero se han llevado un buen susto", respondía Anabel Pantoja.

Era justo en ese momento, tras el arrepentimiento de Lydia Lozano, cuando Jorge Javier Vázquez irrumpía en plató con una supuesta noticia: "Tengo que contaros que hemos recibido algo y que tengo que compartirlo. No sé si lo sabéis, pero José Mari Manzanares ha muerto. Hace siete años", remataba.

"No te lo tomes así, ha sido un lapsus. Hay mucha gente que no sabes si está viva o muerta", decía Jorge Javier Vázquez. "Una cosa es que no sepas si está vivo o muerto y otra que anuncies que está muerto", reprochaba Matamoros.