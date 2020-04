Identifican varias páginas fraudulentas de venta de mascarillas y geles

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado este jueves de que ha identificado páginas "fraudulentas" de venta de mascarillas y otros productos sanitarios.

Así, el centro tecnológico precisa por medio de un comunicado que desde que comenzó la crisis sanitaria a nivel mundial debido al virus Covid-19 se están identificando muchas páginas web fraudulentas que intentan engañar a los usuarios con la venta principalmente de mascarillas, aunque también de otros productos y materiales sanitarios de interés para los ciudadanos como geles hidroalcohólicos y productos desinfectantes.

Advierte de que en muchos casos el usuario no llega a recibir el pedido y en otros, si lo reciben, el material no se corresponde con las especificaciones indicadas en la web o no se entrega el número de unidades compradas.

Por tanto, el Incibe recomienda a los usuarios ser cautos a la hora de adquirir este tipo de artículos por Internet para evitar ser engañados y tomar todos tipo de precauciones.