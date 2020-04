Escalada del virus en Francia

parís – Francia sigue sumando cifras muy importantes de contagiados y fallecidos por el coronavirus. Las autoridades sanitarias informaron ayer de que ya son 15.729 los fallecidos en el país a causa del coronavirus aunque el número de pacientes que se encuentran ingresados en cuidados intensivos ha disminuido por sexto día consecutivo.

A pesar de que el director general de Sanidad, Jérome Salomon, alertó de que ha habido un repunte de los fallecidos en el último día, la cifra de pacientes en cuidados intensivos continúa descendiendo. "Se confirma la disminución de la demanda en la UCI", aseveró Salomon.

En este sentido, explicó que del número de decesos, 10.129 se han producido en hospitales, mientras que otras 5.600 se han registrado en residencias de ancianos.

En relación al número de casos, Francia ha superado ya la barrera de 100.000 con un total de 103.573 –5.497 más que el día anterior–, según informaciones del diario local Le Figaro. No obstante, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales franceses han registrado 91 pacientes menos que el día anterior, por lo que son 6.730 los pacientes que se encuentran en estado grave –275 de ellos ingresados en las últimas 24 horas–.

Salomon indicó así que un total de 32.292 personas siguen ingresadas por COVID-19, entre ellas 1.965 que han sido hospitalizadas en el último día, y ha detallado que 28.805 personas han logrado recuperarse desde que comenzó la pandemia.

Sobre la realización de tests especificó que todos aquellos que estén enfermos podrán hacerse la prueba antes del 11 de mayo. Para ello, "todos los laboratorios están siendo movilizados" y la capacidad de Francia para hacer pruebas "aumenta cada día", argumentó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para recordar las reglas sobre la gestión de residuos: "Máscaras, pañuelos, guantes y otros objetivos contaminados deben colocarse en una bolsa de plástico doble y mantenerse durante 24 horas en casa antes de tirarla a la basura".

Según Salomon, basándose en modelos y cálculos matemáticos "es probable que entre el cinco y el diez por ciento de la población francesa" haya resultado infectada por el COVID-19.

vuelta a las clases El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes en su discurso televisado que "a partir del 11 de mayo, reabriremos gradualmente escuelas infantiles, colegios e institutos. Hay demasiados niños en barrios de bajos ingresos privados de la escuela y no se les puede ayudar de la misma manera. Las desigualdades en vivienda son aún más marcadas", lamentó.

Sin embargo, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, señaló ayer en France Info que será una vuelta "progresiva", en la medida en que todos los alumnos no volverán "al mismo tiempo". De hecho, Macron ya avanzó que en las universidades "las clases no se reanudarán físicamente hasta el verano".

Blanquer coincidió con el presidente en que "el primer objetivo es social", ya que puede haber alumnos que hayan visto trastocada gravemente su vida por el confinamiento, "niños maltratados en sus casas".

los datos

No está completo el recuento. En las cifras no están contabilizados todos los fallecidos en residencias de ancianos, ya que el Gobierno todavía no dispone del censo completo y está recibiendo los datos de forma paulatina.36 millones de espectadores. El discurso televisado el lunes de Macron, en el que anunció la prórroga del confinamiento, fue seguido por 36,7 millones de personas, el 94% de quienes veían en ese momento la televisión.