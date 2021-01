Trump reconoce su derrota y condena el asalto al Capitolio

Más de dos meses después de las elecciones, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves su derrota en los comicios, ante la amenaza de que se inicie un proceso de destitución contra él por instigar el asalto al Capitolio de la víspera por parte de sus seguidores.



En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter, Trump emitió finalmente el mensaje sobre las comicios que medio país esperaba escuchar desde hacía dos meses, y condenó el ataque de este miércoles que el Congreso le exigía desde hacía más de 24 horas.





This morning, @SenSchumer and I placed a call to Vice President Pence to urge him to invoke the 25th Amendment which would allow the Vice President and a majority of the Cabinet to remove the President. We have not yet heard back from the Vice President.