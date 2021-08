La UE aumenta su ayuda humanitaria a Afganistán a más de 200 millones euros

La Unión Europea (UE) aumentará su presupuesto de ayuda humanitaria para Afganistán hasta más de 200 millones de euros frente a los 57 millones que tenía presupuestados hasta la fecha para el año 2021, informó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



La presidenta del Ejecutivo comunitario dijo en su cuenta de Twitter que anunciará oficialmente el incremento en la cifra de apoyo humanitario de los Estados miembros de la Unión Europea en la reunión virtual de los líderes del G7 que se celebrará este martes para abordar la compleja situación en el país asiático tras la toma de Kabul por parte de los talibanes.





At today's @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.



This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan.