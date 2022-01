Johnson, en la cuerda floja tras admitir su asistencia a la fiesta de Downing Street

El primer ministro británico, Boris Johnson, sigue este jueves en la cuerda floja después de que ayer varios colegas conservadores y la oposición pidieran su dimisión cuando admitió que el 20 de mayo de 2020, en pleno confinamiento, asistió a una fiesta en el jardín de su residencia oficial en Downing Street, aunque pensó -dijo- que era "un evento de trabajo".



Se espera que hoy Johnson pueda referirse de nuevo al asunto durante una visita esta mañana a un centro de vacunación en el condado inglés de Lancashire y es probable que varios de sus ministros, la mayoría de los cuales hasta ahora le ha defendido -a diferencia de muchos diputados-, sigan posicionándose.





I've been on a visit all day today continuing work on our #PlanForJobs as well as meeting MPs to discuss the energy situation.



The PM was right to apologise and I support his request for patience while Sue Gray carries out her enquiry.