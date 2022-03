El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha puesto de manifiesto que, cuando se cumplen once años del inicio de la guerra en Siria, muchos de los niños "viven con miedo a la violencia, las minas terrestres y los restos explosivos".



El organismo ha detallado que, en 2021, un tercio de los niños de Siria mostró algún tipo de "signo de angustia psicológica" como puede ser ansiedad, tristeza, fatiga o problemas para conciliar el sueño, por lo que los menores sirios "luchan con las cicatrices físicas y psicológicas de la guerra". Otra de las consecuencias directas que ha tenido el conflicto es la crisis educativa en el país, una de las mayores en la historia reciente, con toda una generación de niños "pagando el precio del conflicto". Según datos aportados por UNICEF, en el presente mes de marzo se contabilizan más de tres millones de niños sin escolarizar.



Con el objetivo de facilitar la situación de los menores en el país, UNICEF y sus socios ofrecen ayuda psicosocial para los menores y sus cuidadores con el fin de intentar superar el trauma de la guerra, así como apoyo y servicios vitales para los niños que tienen afecciones tanto físicas como psicológicas.





