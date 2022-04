"Por los niños", el mensaje escrito en uno de los misiles que ha impactado en la estación de Kramatorsk

Las imágenes del ataque contra la estación de tren de Kramatorsk han vuelto a sacudir al mundo apenas una semana después de la masacre de civiles en Bucha viera la luz. El ataque perpetrado por el Ejército ruso ha dejado al menos 50 muertos y cerca de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave.



Pero si algo ha llamado la atención en las últimas horas ha sido la imagen de uno de los misiles guiados que las tropas rusas han usado en el ataque y cuyos restos han caído frente a la estación. Y es que en el costado del proyectil se puede leer la frase en ruso ?? ?????, que significa "Por los niños".





Just noticed that it says "?? ?????" — "for children" — on the missile's booster in Kramatorsk. https://t.co/IkDR4La28f pic.twitter.com/bVMHZbQvvP

Yes, correct. The missile that killed Ukrainian children in Kramatorsk was meant to avenge some other children. Obviously Russian TV claims that all the children killed in Ukraine (yes, including today in Kramatorsk) were killed by Ukr Nazis because Russia never hurts civilians. https://t.co/o0rG6O1VMM